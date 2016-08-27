П.Порошенко: Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США

Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 
Сегодня Дональд Трамп вступает в должность Президента США
Порошенко в интервью Wall Street Journal: Украина и США защищают общие ценности - свободу и демократию

Внешнеэкономическая деятельность

21.01.2017
Тысячи демонстрантов в Берлине потребовали изменить агрополитику
До 18 тысяч человек вышли в субботу, 21 января, на демонстрацию в Берлине с призывом изменить аграрную политику.
21.01.2017
Меркель напомнила Трампу об общих договоренностях
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прокомментировала инаугурационную речь нового президента ФРГ Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.
21.01.2017
"Женский марш" против Трампа в Лондоне привлек тысячи человек
Тысячи протестующих вышли в столице Британии на "Марш женщин", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Общество

21.01.2017
В центре Киева проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!"
На Майдане Независимости в центре Киеве проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!", которая сегодня также параллельно проходит еще в более чем 50 странах мира.
21.01.2017
Рубан организовал встречу Савченко с Плотницким и Захарченко
Встречу депутата Надежды Савченко с главарями террористов ДНР и ЛНР организовал руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан, сообщил он сам в интервью hromadske.ua.
21.01.2017
Лутковская: Украинцы могут быть жертвами торговли людьми в РФ
Есть группа украинцев, которые могли стать жертвами торговли людьми на территории России. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала "112".

Экономика Украины

20.01.2017
Рева: Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ преждевременно
Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ рано. Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил 19 января в эфире телеканала "112 Украина".
20.01.2017
Roshen закрывает в российском городе Липецк кондитерскую фабрику
Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили в пресс-службе корпорации.
20.01.2017
Порошенко в интервью CNN: В 2016 году Украина продемонстрировала рост экономики
Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность. "В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Президент.

Законодательство

20.01.2017
Зубко призвал народных депутатов принять законы по децентрализации
Децентрализация за прошедший год уже набрала существенные обороты и демонстрирует реальные положительные результаты. Дальнейшее продвижение реформы требует законодательного урегулирования. Отсутствие законов тормозит реформу, замедляет процессы секторной децентрализации, сдерживает объединение территориальных общин и экономический рост территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.
19.01.2017
По поручению Гройсмана разработан законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий
Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.
19.01.2017
Верховная Рада приняла закон о ратификации поправок к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов
Верховная Рада приняла Закон "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункт b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

Мировая экономика

21.01.2017
Рост экономики Китая упал до самого низкого уровня с 1990 года
В минувшем году экономика Китая показала самый низкий рост за последние 26 лет. Эксперты МВФ предупреждают, что увеличение ВВП страны слишком сильно зависит от мер Пекина по стимуляции экономики.
20.01.2017
Главы крупнейших мировых компаний предостерегают Трампа от протекционизма
Топ-менеджеры крупнейших мировых компаний предостерегли нового Президента США Дональда Трампа от ограничения мировой торговли новыми таможенными сборами.
17.01.2017
Bloomberg: Россия больше всех стран упала в рейтинге инновационных экономик
Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов. Это самое существенное снижение среди стран, включенных в рейтинг.

Банки

19.01.2017
НБУ укрепил официальный курс гривны
Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару сегодня, 19 января, на уровне 27,4918 грн./$, таким образом укрепив его на еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,6297 грн./$ 18 января).
18.01.2017
Гройсман: Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер
Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер. Национальный банк Украины имеет достаточно инструментов и предпримет все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.
18.01.2017
Наблюдательный совет "ПриватБанка" возглавил турецкий банкир Энгин Акчакоча
Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой наблюдательного совета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

Топливно-энергетический комплекс

21.01.2017
Беларусь ищет альтернативу сокращению поставок нефти из РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заместить альтернативными вариантами сокращение поставок российской нефти, передает БЕЛТА.
20.01.2017
Лукашенко распорядился искать замену поставкам нефти из России
Сокращение Москвой поставок нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко сегодня, 20 января.
20.01.2017
Зубко: Создание Фонда энергоэффективности дает шанс Украине получить энергонезависимость
Создание Фонда энергоэффективности дает шанс впервые стать энергонезависимым государством. Это тот инструмент, который даст возможность системно подойти к термомодернизации всей Украины. Об этом заявил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на ТК "ZIK" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Экология

20.01.2017
Трещина в леднике в Антарктике продолжает увеличиваться
Трещина, которая образовалась в гигантском леднике в Антарктике, становится все больше. В начале января разлом в шельфовом леднике Ларсена C стал длиннее на 10 км. Если трещина увеличится еще на 20 км, от ледника отколется огромный айсберг площадью двух третей Черновицкой области. Это будет один из крупнейших зарегистрированных айсбергов в мире, говорят исследователи. Данные об увеличении трещины поступили с европейской спутниковой системы Sentinel-1.
19.01.2017
2016 год стал третьим подряд самым жарким годом в истории планеты
Температура на Земле побивает рекорды три года подряд, с 2014 по 2016 год, сообщили американские и британские метеорологи.
19.01.2017
В Украине выдан первый государственный эко-кредит
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что льготное кредитование государственным банком предприятий-загрязнителей будет способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую природную среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

Здравоохранение

20.01.2017
Международные организации окажут помощь регионам Украины, которые первыми запустят медицинскую реформу
Львов, Полтава и другие регионы, которые первыми запустят медицинскую реформу, получат техническую и организационную помощь в рамках трехстороннего проекта, который стартовал при участии Всемирного банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Министерства здравоохранения.
18.01.2017
Розенко: В 2017 году дополнительно выделено 2 млрд. грн. для закупки лекарств для онкобольных и вакцин
Правительство дополнительно выделило 2 млрд. грн. для закупки лекарств и вакцин через международные организации и сделает все для того, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя и поставки были осуществлены до конца года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
18.01.2017
Гройсман: Дискуссии вокруг работы Минздрава должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения
Дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения, а не на возвращение старых схем в Министерства и сферы здравоохранения. Об этом аремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая заседание Кабинета Министров сегодня, 18 января.

Инвестиции

13.01.2017
Зубко: Не менее 10% инвестпроектов ГФРР в 2017 году будут объектами спорта и физкультуры
Не менее 10% инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в 2017 году в регионах за средства Государственного фонда регионального развития, будут касаться спортивной и физкультурной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Николаеве, когда Президент Украины Петр Порошенко открыл новый спортивный корпус по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
10.01.2017
Fiat Chrysler инвестирует миллиард долларов в модернизацию заводов в США
Итальянско-американский автопроизводитель Fiat Chrysler намерен инвестировать миллиард долларов в переоборудование двух собственных заводов в США.
10.01.2017
СМИ: Сын беглого Януковича планирует миллионные инвестиции в недвижимость Черногории
Александр Янукович, сын украинского беглого экс-президента, решил вложить 13 миллионов евро в недвижимость в Черногории.

Приватизация

19.01.2017
Порошенко пригласил западные компании к участию в приватизации в Украине
Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.
11.01.2017
Фонд госимущества принял решение о приватизации Черноморского морского пароходства
Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации компании "Черноморское морское пароходство". Об этом сообщает вестник Фонда госимущества "Ведомости приватизации".
29.12.2016
Покупатель Константиновской ГЭС перечислил в госбюджет 64 миллиона за приватизацию энергообъекта
Покупатель Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская область) киевская компания "Альтген" перечислила в государственный бюджет 64 миллионов гривень по договору купли-продажи энергообъекта с Фондом государственного имущества Украины.

Недвижимость

28.12.2016
Зубко: Для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
24.12.2016
Минрегион намерен усовершенствовать законодательство для 55 рынков строительной отрасли
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
27.10.2016
Минюст запускает систему смс-информирования граждан о регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

Агропромышленный комплекс

18.01.2017
Определен предельный размер квоты поставки сахара на внутренний рынок
Кабинет Министров Украины принял постановление "О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 г. до 1 сентября 2018 года".
13.01.2017
Минагрополитики: Украина установила рекорд по экспорту сахара
В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Следовательно, присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
06.01.2017
В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа
В двух областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.

Транспорт

21.01.2017
В киевских маршрутках подорожает проезд
Киевская городская государственная администрация предупреждает о подорожании проезда в маршрутных такси частных перевозчиков на 1 гривну. Об этом говорится в сообщении ведомства.
18.01.2017
В столицу Британии прибыл первый товарный поезд из Китая
В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая. Состав отправился 1 января из китайской провинции Чжэцзян на самом востоке КНР - то есть путешествие через всю Евразию заняло у него ровно 18 дней.
18.01.2017
Лоукостер Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина"
Лоукостер Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина", однако с апреля будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого. Об этом на пресс-конференции заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

Туризм

08.01.2017
В 2016 году уменьшилось число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%. После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио. В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
06.12.2016
Эксперты: Туризм может стать одним из драйверов экономики Украины
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
02.12.2016
Ирландский Донегол назван самым интересным местом для путешествий в 2017 году
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.

Масс-медиа

19.01.2017
Сегодня зарегистрировано ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины"
19 января 2017 года зарегистрировано юридическое лицо ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин в Facebook.
19.01.2017
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку СТБ
Сегодня, 19 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ.
19.01.2017
Япония предоставит Украине оборудование для Общественного вещания и будет способствовать иновещанию на японском языке
17 января 2017 года министр информационной политики Украины Юрий Стець провел очередную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Суми Сигеки.

Катастрофы

21.01.2017
В Бухаресте сгорел популярный ночной клуб Bamboo
В столице Румынии Бухаресте огонь охватил популярный ночной клуб Bamboo, отправив в больницы 41 пострадавшего. Об этом сообщает ABC News.
21.01.2017
Еще четыре человека спасены из заваленного снегом отеля в Италии
Спасатели обнаружили и извлекли из здания гостиницы, которую накрыла лавина, еще четырех человек. Общее число выживших увеличилось до одиннадцати. Обнаружены также тела четырех погибших.
21.01.2017
Оползень в Китае уничтожил отель: два человека погибли
В Китае по меньшей мере два человека погибли в результате схождения оползня на отель Mirage.

Криминал

21.01.2017
Экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в "Жулянах" комплектующие относятся к ПТРК "Фагот"
Относительно комплектующих к оружию, которые были обнаружены пограничниками в аэропорту "Жуляны", была проведена соответствующая экспертиза. Она подтвердила, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".
21.01.2017
СБУ предотвратила покушение на убийство народного депутата
В Киеве сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство народного депутата. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.
21.01.2017
СБУ: Гражданин РФ за взятку хотел получить украинский паспорт
В Луганской области СБУ совместно с прокуратурой раскрыла схему легализации в Украине иностранцев и лиц с оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

Военно-промышленный комплекс

21.01.2017
Украина поддержала намерение ОБСЕ по усилению технического потенциала миссии на Донбассе
Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительное техническое оборудование, которое позволит им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.
21.01.2017
Ситуация в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения
В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО пассажиро-транспортный поток остается динамичным. Так сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 220/180; "Новотроицкое" - 45/70; "Гнутово" - 150/30.(укр.)
21.01.2017
Укроборонпром и Великобритания расширяют сотрудничество
На госпредприятии Антонов руководители Укроборонпрома и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон обсудили возможность оборудования украинской авиации передовой техникой британских компаний.

Компьютеры

20.01.2017
Web-обозрение 20.01.2017
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Контракты.UA, информационно-аналитический портал ; The Kiev Times, газета; УкрАгроКонсалт, консалтинговое агентство. Контракты.UA, информационно-аналитический портал (http://kontrakty.ua/)
13.01.2017
Web-обозрение 13.01.2017
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Информ-UA, информационное агентство ; PaySpaceMagazine, онлайн-издание; Финансовый клуб, информационное агентство . Информ-UA, информационное агентство (http://inform-ua.info)
10.01.2017
Интернет-компания Yahoo переименуется в Altaba
Американская интернет-компания Yahoo переименуется в Altaba после продажи основной части своего бизнеса компании Verizon.

Коммуникации

29.12.2016
Россию могут отключить от мирового интернета
Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. Об этом он заявил в интервью RT.
16.12.2016
У Косова появился собственный международный телефонный код
Власти Косова объявили, что их страна приобрела еще один атрибут независимости: теперь у края есть свой собственный международный телефонный код.
20.11.2016
Facebook выкупит свои акции на сумму до 6 млрд долларов
Совет директоров корпорации Facebook одобрил решение об обратном выкупе компанией собственных акций класса А на общую сумму до $6 млрд.

Наука и техника

19.01.2017
На 2017 год запланировано возобновление совместной украинско-польской Комиссии по вопросам сотрудничества в сфере науки и технологий
Совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с Послом Республики Польша Яном Пекло. Встреча состоялась сегодня, 19 января, в здании Министерства образования и науки Украины.
18.01.2017
К Земле сегодня приблизится самый яркий астероид
Самый яркий астероид в текущем году - Веста - приблизится к Земле сегодня, 18 января. Веста находится на втором месте по массивности в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Если посмотреть на астрономический календарь 2017 года, на космической диаграмме видно, как Земля обгоняет Весту. Сейчас астероид находится в своей орбите, но вскоре после зимнего солнцестояния он будет двигаться к северному полушарию.
17.01.2017
Ученые изобрели батарею с встроенным "огнетушителем"
Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем". Огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается. Результаты исследований, проведенных командой Стэнфордского университета, были опубликованы в журнале Science Advances.

Образование

20.01.2017
Министр образования России выступила за возврат к "традициям советской школы"
Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Об этом она рассказала в своем интервью "Независимой газете".
18.01.2017
Гриневич: Один из приоритетов работы в этом году является модернизация профессионально-технического образования
Сейчас мы вкладываем значительные средства, чтобы модернизировать профессионально-техническое образование в Украине, и продолжим это делать. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания в рамках рабочей поездки на Черниговщину.
18.01.2017
Гриневич: Родители имеют право и должны получать настоящую педагогическую консультацию от учителей
Учителя не должны заниматься "всеобучем", но должны давать профессиональные консультации родителям относительно воспитания и обучения детей. На этом акцентировала внимание министр образования и науки Украины 17 января во время общения с педагогами Черниговской области.

Культура

21.01.2017
В Брюсселе проходит фестиваль украинского кино
Трехдневный фестиваль начался в пятницу вечером показом "иконы" украинского кино, фильма "Земля" Александра Довженко.
21.01.2017
Министр во Франции возмущена назначением Полански главой жюри "Сезара"
Французский министр по делам семьи, детей и женщин Лоранс Россиньоль заявила, что была шокирована решением назначить режиссера Романа Полански главой жюри национальной кинопремии "Сезар".
20.01.2017
ЮНЕСКО: Треть Старого города в Алеппо полностью разрушена
Около 60% Старого города Алеппо сильно повреждено, треть города разрушена полностью, говорится в коммюнике ЮНЕСКО после визита экспертов организации в Сирию.

Спорт

21.01.2017
Джима не смогла побороться за медали в масс-старте этапа КМ по биатлону
В Антхольце (Италия) завершилась женская гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой единственная представительница Украины Юлия Джима не смогла побороться за медали гонки, сообщает официальный сайт соревнований.
21.01.2017
Кличко и Джошуа оспорят титул суперчемпиона WBA
Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Boxing Scene.
19.01.2017
Australian Open: Джокович проиграл 117-й ракетке мира из Узбекистана
Сербский теннисист Новак Джокович потерпел сенсационное поражение от Дениса Истомина из Узбекистана во втором раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Это интересно

20.01.2017
"Волшебным кругам" в Намибии ученые нашли новое объяснение
Новая научная теория готова дать объяснение одному из самых загадочных явлений природы - так называемым "волшебным кругам" в Намибии. Эти круги диаметром от 2 до 15 метров представляют собой голую почву, окруженную кольцом травы. Результаты исследований на местности и компьютерного моделирования указывают на взаимодействие растений и термитов. Выводы ученых из университетов Стратклайда и Принстона, выдвинувших эту теорию, опубликованы в журнале Nature.
18.01.2017
Новый вид моли назвали в честь Трампа
Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного Президента США Дональда Трампа. Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа. "Называя этот вид в честь 45-го Президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари. Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
14.01.2017
Ученые: Куры не так глупы, как это принято считать
Куры далеко не так глупы, как это принято считать. В 2017 году, который проходит под знаком Петуха, ученые и экологи призывают присмотреться повнимательнее к этой домашней птице.

Новости компаний

19.01.2017
Ремонт квартир от "Ремонт Экспресс"
Определенные правила имеются для всех событий нашей жизни. Соблюдать их нужно всегда. Особенно важным это становится, когда речь идет об оформлении квартиры. Немало людей и не подозревают, насколько много тонкостей имеет ремонт. Интерьер квартиры обновлять при этом приходится довольно часто.
11.01.2017
Подгузники для малышей и не только
Первые подгузники, изготовленные из древесных опилок, появились в середине 50-х годов. Спустя несколько лет были выпущены подгузники под брендом pampers, которые быстро завоевали популярность и стали незаменимым помощником человека. В последние годы изобретатели начали активно внедрять инновационные технологии в сферу производства подгузников. Например, в Японии учеными института Ritsumeikan создан «умный» подгузник, сигнализирующий о наполнении.
23.12.2016
Торговля с минимальным риском на Форексе
На Форексе есть два типа игроков: первые пришли для того, чтобы получить сразу много денег, а другие также желают заработать, но при этом больше опасаются потерять свои сбережения. Как правило, вторая категория игроков имеет немалый стартовый капитал, который вынуждает совершать их осторожные и обдуманные поступки, всячески отвергая любой риск.
 
 
 