05.01.2017

Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории "от 100 до 105" принадлежит ему с 2012 года. "Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", - заявил Маршан после заезда. По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он "мог бы и лучше".