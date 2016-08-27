Ограничение движения транспорта продолжает действовать в четырех областях Украины

В Украине ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в четырех областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 
На Рождество боевики увеличили до 72 обстрелов позиций сил АТО в сутки, 6 украинских военных получили ранения
Сегодня православные христиане отмечает Рождественский сочельник

Внешнеэкономическая деятельность

14:13
Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"
Американской актрисе Мэрил Стрип вручили "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Во время церемонии награждения премией в понедельник, 9 января, она раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа, сказав, что была потрясена тем, как он пародировал журналиста с инвалидностью.
14:09
Возобновляются переговоры о будущем разделенного Кипра
Лидеры разделенного на греческую и турецкую части Кипра должны встретиться на переговорах в Женеве при посредничестве ООН.
12:36
Глава Пентагона назвал "нулевым" вклад России в борьбу с ИГ
Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, опубликованном в воскресенье, 8 января.

Общество

14:34
В СБУ сообщили о боевиках, которые получали соцвыплаты из бюджета Украины
Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
14:32
Во Львове прошел фестиваль вертепов
7-8 января 2017 года на главной сцене Рождественской ярмарки возле городской елки перед Оперным театром во Львове проходил Фестиваль вертепов.
14:10
Нацполиция: За сутки в ДТП из-за непогоды погибли 8 человек
За минувшие сутки из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 были травмированы, сообщает Национальная полиция.

Экономика Украины

08.01.2017
DW: Итоги года свободной торговли с ЕС для Украины
Год назад, 1 января 2016 года, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Украиной. Тогда в Министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97% тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5% до 0,5%.
05.01.2017
В Киеве из-за ожидающихся морозов повысят температуру отопления в домах
Теплоснабжающие предприятия Киева в связи с ожидающимся резким похолоданием повысят температуру отопления в столичных домах. Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба мэрии.
05.01.2017
Гройсман рассказал о мерах по возрождению украинской промышленности и завоеванию новых рынков
Правительство концентрирует усилия для поддержки ведения бизнеса и улучшения бизнес-климата, возрождения украинской промышленности и завоевания новых рынков, что будет способствовать привлечению новых инвестиций, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Законодательство

06.01.2017
В Украине с 1 января 2017 года вступили в силу 18 новых законов
На сайте парламента обнародована информация о законах Украины, которые согласно требованиям статей 57 и 94 Конституции Украины и в соответствии со статьей 139 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" опубликованы в газете "Голос Украины" и вступили в силу 1 января 2017 года:
05.01.2017
В 2016 году Кабинет Министров поддержал "органический" закон Минагрополитики
Кабинет Министров Украины поддержал Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", вынесенный на его рассмотрение Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
04.01.2017
Глава государства подписал закон относительно пенсионного обеспечения участников АТО
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".

Мировая экономика

12:16
Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США
Мировые цены на нефть падают в понедельник, 9 января, на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
10:59
Венесуэла: минимальная зарплата повышается на 50% из-за инфляции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении на 50% минимальной заработной платы в стране. Это уже пятое повышение минимальной зарплаты за последний год.
08.01.2017
Германия не ведет подсчет потерь от санкций между ЕС и Россией
Германия не ведет подсчет потерь от санкций между ЕС и Россией и не комментирует подсчеты других. Так в правительстве ответили на данные австрийских экономистов, оценивших убытки в 400 тысяч рабочих мест.

Банки

08.01.2017
Американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к немецким банкам
Американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре. Об этом сообщил сегодня, 8 января, немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS).
06.01.2017
Нацбанк повысил официальный курс гривны на 41 копейку
На сегодня, 6 января, НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2628,6719 грн. за $100; 2760,3684 грн. за 100 евро; 4,3337 грн. за 10 руб. РФ.
05.01.2017
Гройсман: Вхождение государства в капитал ПАО "Приватбанк" было вынужденным, но честным шагом
Вхождение государства в капитал ПАО "Приватбанк" было вынужденным, но честным шагом по отношению к украинским гражданам. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Укринформ".

Топливно-энергетический комплекс

06.01.2017
"Укртрансгаз": Отбор газа из ПХГ увеличен из-за морозов
Отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) увеличен из-за снижения температуры воздуха в Украине. Об этом написал на своей странице в Facebook глава пресс-службы ПАО "Укртрансгаз" Максим Билявский.
05.01.2017
В Украину поступила первая партия азербайджанской нефти
Укртатнафта готовится принять на переработку азербайджанскую легкую нефть - партия Azeri Light в количестве 80 тыс. тонн уже прибыла в Украину в последних числах декабря и будет поставлена для переработки на Кременчугский НПЗ.
05.01.2017
Гройсман рассказал о путях обеспечения энергетической независимости Украины
Увеличение добычи украинского газа, внедрение масштабных мероприятий по энергосбережению и уменьшению потребления энергоносителей в среднесрочной перспективе обеспечат энергетическую независимость Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

Экология

06.01.2017
В Украине ожидается осложнение погодных условий
По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
04.01.2017
ГСЧС предупреждает о резком похолодании в Украине с 6 января
По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры: ночью до 13-19° мороза.
27.12.2016
Семерак: В 2017 году мы запланировали завершить реформу Государственной экологической инспекции
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что в реформированную Государственную природоохранную службу нужно набирать новых людей и не проводить никаких переатестаций. Об этом он заявил в прямом эфире канала "112 Украина".

Здравоохранение

06.01.2017
Правительство впервые установило денежную помощь чернобыльцам на санитарно-курортное лечение
Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. N 1029.
06.01.2017
В Украине начала работать система упрощенной регистрации лекарств
Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней.
06.01.2017
Розенко: Каждый этап закупки лекарств и вакцин через международные организации должен происходить открыто и прозрачно
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам совещания с и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун поручил Минздраву уже в ближайшие дни представить конкретный график закупок вакцин и лекарственных препаратов в 2017 году.

Инвестиции

28.12.2016
Зубко: Чернобыльская зона отчуждения постепенно превратится в зону инвестиционной привлекательности
Чернобыльская АЭС должна была стать крупнейшей атомной электростанцией в мире, где планировалось строительство 12 блоков. На близлежащей территории есть поля, пролески, что дает возможность обустройства парка солнечной генерации. Выставка Expo-2017 в Астане, которая будет посвящена альтернативной энергетике, станет площадкой для привлечения инвестиций в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщил в интервью ИА "Укринформ" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
23.12.2016
Зубко: Инвестировать в энергоэффективность выгоднее, чем в добычу газа или строительство новых энергоблоков
Вложения в энергоэффективность - это выгодные инвестиции по сравнению с добычей газа или строительством новых энергоблоков. Об этом заявил ыице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью изданию "Экономическая правда".
29.11.2016
ЕБРР в 2016 году банк инвестирует в Украину 400 млн. евро
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Стороны обсудили и согласовали дальнейшую повестку взаимодействия и сотрудничества.

Приватизация

29.12.2016
Покупатель Константиновской ГЭС перечислил в госбюджет 64 миллиона за приватизацию энергообъекта
Покупатель Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская область) киевская компания "Альтген" перечислила в государственный бюджет 64 миллионов гривень по договору купли-продажи энергообъекта с Фондом государственного имущества Украины.
15.12.2016
Гройсман инициирует проведение аудита Фонда госимущества Украины при участии международной аудиторской компании
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение аудита Фонда государственного имущества Украины с привлечением международной аудиторской компании. Соответствующее предложение он выдвинул во время рассмотрения правительством вопроса о передаче единого имущественного комплекса государственного предприятия "Укрэкоресурсы" в сферу управления Фонда государственного имущества.
31.10.2016
ФГИУ назначил конкурс по повторной приватизации ОПЗ на 14 декабря
31 октября 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод".

Недвижимость

28.12.2016
Зубко: Для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
24.12.2016
Минрегион намерен усовершенствовать законодательство для 55 рынков строительной отрасли
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
27.10.2016
Минюст запускает систему смс-информирования граждан о регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

Агропромышленный комплекс

06.01.2017
В двух областях Украины зафиксирована вспышка птичьего гриппа
В двух областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.
04.01.2017
В 2016 году Украина установила рекорд по экспорту зерновых
В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн. тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.
02.01.2017
С 1 января отменяется специальный режим НДС для аграриев
С 1 января отменяется спецрежим налога на добавленную стоимость (НДС) для аграриев.

Транспорт

13:25
Почти на всем Дунае из-за ледовой обстановки парализовано движение судов
Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявляет, что на Дунае сложилась ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке.
13:21
"Укрзализныця" проведет проверку из-за снега в купе поезда "Одесса-Ужгород"
"Укрзализныця" проведет проверку из-за жалоб пассажиров поезда "Одесса- Ужгород" на неудовлетворительные условия перевозки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.
11:36
Состояние аварийности и ограничения движения на автодорогах Украины
За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Туризм

08.01.2017
В 2016 году уменьшилось число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%. После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио. В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
06.12.2016
Эксперты: Туризм может стать одним из драйверов экономики Украины
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
02.12.2016
Ирландский Донегол назван самым интересным местом для путешествий в 2017 году
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.

Масс-медиа

08.01.2017
Значительная часть доклада спецслужб США о российских кибератаках посвящена RT и Sputnik
Значительная часть опубликованного доклада спецслужб США о российском вмешательстве в выборы американского Президента посвящена телеканалу Russia Today и агентству Sputnik.
06.01.2017
Журналист The Times заявил о предложении телеканала "Россия 24" "участвовать в пропаганде"
Журналист британской газеты The Times Максим Такер обнародовал аудиозапись разговора, как он утверждает, с сотрудницей телеканала "Россия 24", предложившей ему сотрудничество.
02.01.2017
В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы
В Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли центральные украинские телеканалы.

Катастрофы

14:26
У берегов Канады произошло землетрясение
На севере у берегов канадской территории Нунавут произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов.
14:24
В Житомирской области в ДТП попали 14 автомобилей
В Житомирской области на 89 км трассы Киев - Чоп произошло ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомира.
11:33
В Хмельницкой области из-за взрыва газового баллона загорелась многоэтажка
1 ребенок погиб и 1 был госпитализирован из-за пожара в результате взрыва газового баллона в многоэтажном доме в Дунаевцах Хмельницкой области 8 января.

Криминал

14:29
В Израиле обнародовали имена всех погибших в теракте в Иерусалиме
В Израиле обнародовали имена всех погибших в результате наезда грузовика на группу военнослужащих в Иерусалиме. Об этом сообщает израильский 9 канал.
14:06
В Нидерландах задержали журналиста, который пытался провезти обломки с МН17
В аэропорту "Скипхол" в Нидерландах полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины. Об этом сообщает Nltimes.nl.
08.01.2017
В Иерусалиме грузовик въехал в пешеходов: 15 человек пострадали
В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив, по меньшей мере, 15 человек. По данным Reuters, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию. Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт. Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит. Об этом сообщает ВВС.

Военно-промышленный комплекс

14:16
Пентагон: США готовы сбивать северокорейские ракеты
Соединённые Штаты готовы сбивать северокорейские баллистические ракеты, если те будут представлять непосредственную угрозу для США или их союзников.
14:03
Сутки в АТО: погибших нет, ранены пятеро военных
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро бойцов АТО получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
12:52
Штаб АТО: Донбассе пропали трое украинских военных
На Донбассе возле линии разграничения пропали трое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Компьютеры

06.01.2017
Web-обозрение 06.01.2017
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Maanimo.com, информационное агентство; Фориншурер, интернет-издание; Insider, информационный ресурс. Maanimo.com, информационное агентство (http://maanimo.com)
02.01.2017
Миллионы пользователей останутся без WhatsApp
Месендер WhatsApp прекратит работу на устаревших смартфонах и других гаджетах. Об этом сообщает британское издание Daily Express со ссылкой на разработчиков программы.
02.01.2017
Ex.ua возобновил работу на новом домене
Ex.ua возобновил работу на новом домене. Об этом говорится в сообщении на стартовой странице портала.

Коммуникации

29.12.2016
Россию могут отключить от мирового интернета
Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. Об этом он заявил в интервью RT.
16.12.2016
У Косова появился собственный международный телефонный код
Власти Косова объявили, что их страна приобрела еще один атрибут независимости: теперь у края есть свой собственный международный телефонный код.
20.11.2016
Facebook выкупит свои акции на сумму до 6 млрд долларов
Совет директоров корпорации Facebook одобрил решение об обратном выкупе компанией собственных акций класса А на общую сумму до $6 млрд.

Наука и техника

14:11
Китай испытал первый самолет на водородном топливе
Китайские специалисты провели первый испытательный полет самолета на экологически чистых водородных топливных элементах, сообщают китайские СМИ.
06.01.2017
В Патагонии ученые обнаружили окаменелый плод, которому 52 миллиона лет
Редкий окаменелый образец древнейшего растения был обнаружен учеными в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки. Ученые из Университета Пенсильвании утверждают, что плод произрастал около 52 миллионов лет назад и внешне напоминает современный физалис. Специалисты пока не могут сказать, как проходила эволюция этого растения, поскольку было найдено лишь несколько его семян.
06.01.2017
Samsung и LG показали в Лас-Вегасе новые типы телевизоров
Две крупнейшие южнокорейские технологические компании - LG и Samsung - представили на ежегодной выставке потребительской электроники (CES) в Лас- Вегасе новые телевизоры, которые лучше вписываются в интерьер потребителя.

Образование

04.01.2017
Правительство утвердило новый Порядок назначения и выплаты стипендий
По поручению премьер-министра совместно со студенческим сообществом разработан новый алгоритм начисления стипендий. Порядок назначения и выплаты стипендий учащимся профессионально-технических, студентам (курсантам) высших государственных и коммунальных учебных заведений, аспирантам и докторантам, обучающимся очно, утвержден постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2016 г. N 1050 . 23 декабря во время встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Владимир Гройсман отметил, что система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Глава правительства отметил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн. грн. - до почти 6 млрд. грн. - и призвал представителей студенческого самоуправления приобщаться к обсуждению системы назначения стипендий.
30.12.2016
Гройсман призывает местные власти определить строительство детских садов своим приоритетом
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти определить строительство детских садов своим приоритетом и за 2-4 года ликвидировать очереди детей в дошкольные учреждения. Об этом он заявил во время торжественного открытия вместе с Киевским городским головой Виталием Кличко нового дошкольного учебного заведения N 791 Дарницкого района г. Киева.
30.12.2016
Порошенко подвел итоги Года английского языка в Украине
Президент Петр Порошенко встретился с общественными активистами и подвел итоги Года английского языка в Украине. Президент подчеркнул, что хотя Год английского языка завершается, но не заканчивается его массовое изучение украинцами. Он отметил, что процесс только начинается. При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для изучения, которые будут продолжены и в следующем году.

Культура

11:41
"Золотой глобус" назвал победителей
В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 9 января, прошла 74-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Большинство наград собрал мюзикл "Ла- ла Ленд", признанный лучшим комедийным фильмом 2016 года. Кинокартина победила во всех семи номинациях, на которые претендовала.
08.01.2017
Порошенко назвал шесть книг, которые поразили его в 2016 году
Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые поразили его в прошлом году и которые, по его мнению, достойны внимания. Об этом он написал в своемуTwitter.
06.01.2017
Сегодня - день рождения украинского поэта Василия Стуса
Сегодня, 6 января, 79 лет назад родился украинский поэт Василий Стус. "Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - отметил Президент Петр Порошенко у себя в Facebook.

Спорт

12:07
Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-ю строчку в обновленном рейтинге WTA и обновила национальный рекорд. Это самое высокое место в мировом рейтинге среди украинских теннисисток за всю историю.
05.01.2017
Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира Кербер на турнире в Австралии
В Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
05.01.2017
Француз в 105 лет установил спортивный рекорд, проехав 22,5 километра по треку за один час
Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории "от 100 до 105" принадлежит ему с 2012 года. "Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", - заявил Маршан после заезда. По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он "мог бы и лучше".

Это интересно

14:22
Астрономы наблюдали падение комет на далекую звезду
Космический телескоп Hubble зафиксировал падение экзокомет в атмосферу молодой звезды HD 172555, расположенной в 95 световых годах от Земли.
06.01.2017
На похороны политика в Тайване пригласили 50 стриптизерш
Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете. 5 января в городе Чиаи на юге провинции хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана. По сети распространилось видео похоронной процессии с полуголыми танцовщицами на крышах джипов. Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.
05.01.2017
В Японии тунец весом 212 кг продали за $600 тысяч
В Японии на знаменитом рыбном аукционе Цукидзи установлен промежуточный рекорд: там был продан голубой тунец весом 212 килограмм. Рыба обошлась покупателю в $630 тысяч.

Новости компаний

23.12.2016
Торговля с минимальным риском на Форексе
На Форексе есть два типа игроков: первые пришли для того, чтобы получить сразу много денег, а другие также желают заработать, но при этом больше опасаются потерять свои сбережения. Как правило, вторая категория игроков имеет немалый стартовый капитал, который вынуждает совершать их осторожные и обдуманные поступки, всячески отвергая любой риск.
09.12.2016
Бесплатные курсы на Форекс, что это — миф или реальность?
Более опытные трейдеры наверняка уже успели заметить, что найти бесплатные курсы на рынке Форекс — задача не из простых. Более опытные трейдеры наверняка уже успели заметить, что найти бесплатные курсы на рынке Форекс — задача не из простых. И удивительного в этом ничего нет, поскольку наличие навыков в торговле, так или иначе, приносит немалый доход.
08.12.2016
Стильная одежда онлайн
Красиво выглядеть – естественное желание каждого покупателя. Однако, «кусачие» цены в магазинах одежды резко ограничивают возможности миллионов людей. Уровень доходов в Украине сегодня не позволяет разбрасываться деньгами на брендовые вещи. На этом фоне актуальными стали покупки б/у вещей. Желающий продать одежду, которая почти не наносилась или больше не интересна владельцу, много. Чем выбрасывать ее, можно продать на сервисе Matamata, заработав деньги.
 
 
 