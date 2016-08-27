Совбез ООН провел экстренное совещание в связи с обострением ситуации на Донбассе

В Совете безопасности ООН 31 января прошло закрытое заседание, посвященное обострению ситуации на Донбассе. В заявлении, распространенном по его завершении, члены Совбеза призвали к "немедленному возвращению к режиму прекращения огня" и выразили глубокую обеспокоенность "опасным ухудшением ситуации в восточной Украине" и тем, как оно отразится на гражданском населении.

Ранее во вторник Госдепартамент США обнародовал заявление, выражающее "глубокую обеспокоенность" всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки.

 
Авдеевка под огнем пророссийских террористов: в городе введен режим чрезвычайного положения
Обострение ситуации в зоне АТО: за сутки 56 обстрелов, 5 украинских военнослужащих погибли

Внешнеэкономическая деятельность

17:00
Украина и Румыния отмечают 25-летие дипломатических отношений
Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Румынии Клаусу Йоханнису по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией.
16:23
МИД Норвегии выразило протест послу России из-за отказа в визах депутатам
Посол России в Осло вызван в министерство иностранных дел Норвегии после сообщений о том, что ряду норвежских депутатов было отказано в получении российской визы.
13:58
Кандидат в канцлеры ФРГ Мартин Шульц выступил против снятия санкций с России
Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший председатель Европейского парламента назвал политику, проводимую Президентом США Дональдом Трампом, "антиамериканской" и предостерег его от снятия санкций с России. В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном сегодня, 1 января, Шульц выразил уверенность, что Европа должна встать на защиту либеральных ценностей.

Общество

15:14
В России офицеров ФСБ и топ-менеджера "Лаборатории Касперского" обвинили в госизмене
Двум офицерам ФСБ России и сотруднику "Лаборатории Касперского" предъявлено обвинение в государственной измене в пользу США. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил адвокат Иван Павлов.
15:08
В России предлагают штрафовать граждан за хранение "санкционных" продуктов
Роспотребнадзор предлагает штрафовать граждан за хранение, перевозку и продажу товаров, которые запрещено ввозить в Россию.
14:00
Правительство внесло изменения в Порядок использования средств из госбюджета на оздоровление и отдыха детей в центрах "Артек" и "Молодая гвардия"
Сегодня, 1 февраля, Кабинет Министров своим постановлением внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для организации оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия".

Экономика Украины

15:18
Гройсман предупредил, что не допустит уничтожения системы электронного декларирования
Правительство не допустит уничтожения системы электронного декларирования и срыва процесса подачи электронных деклараций двумя миллионами государственных служащих до 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.
15:11
Более 10 общин Житомирщины перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом
Утвержденные правительством уточнения в перспективном плане формирования территорий общин Житомирской области позволят ряду ОТО перейти на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом. Так вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал принятое распоряжение КМУ.
12:25
В 2016 году национальный орган стандартизации вышел на прибыльность
За 2016 год национальный орган по стандартизации "Украинский научно- исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" вышел на прибыльность и запустил глубокие внутренние изменения. "Мы обеспечили национальный орган стандартизации фундаментом, который позволит ему в последующие годы осуществлять стабильное развитие и принимать европейские стандарты", - заявил Дмитрий Сазонов, и. о. генерального директора Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНДНЦ").

Законодательство

16:57
Правительство одобрило проект указа Президента о Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год
Кабинет Министров Украины одобрил проект Указа Президента Украины "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год".
16:45
Правительство одобрило законопроект относительно усовершенствования механизмов Государственного земельного кадастра
Сегодня, 1 февраля, на заседании Кабинета Министров Украины был одобрен проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном земельном кадастре" относительно порядка обжалования решений, действий или бездействия в сфере ведения Государственного земельного кадастра".
15:06
Кабмин одобрил проект закона "Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки"
Сегодня, 1 февраля, Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки".

Мировая экономика

12:19
Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю выручке
Компания Apple отчиталась о рекордной за всю свою историю квартальной выручке. Согласно отчетности, поступления от продаж за последние три месяца прошлого года составили $78,4 млрд.
31.01.2017
Bloomberg: Снятие санкций с РФ может снизить конкурентоспособность российских предприятий
Агентство Bloomberg, опросив ряд экономистов, выдвинуло версию, почему Президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, не форсирует в диалоге с американским лидером Дональдом Трампом вопрос отмены антироссийских санкций. Как следует из материала агентства, размещенного на его сайте сегодня, 31 января, результатом отказа от ограничительных мер может стать "рост стоимости российской валюты на 5-10%".
31.01.2017
Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту
В 2016 году Германия заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту, вытеснив с этой позиции Китай, свидетельствуют данные мюнхенского института экономических исследований ifo.

Банки

12:43
В Киеве залили краской российский "БМ Банк"
В Киеве залили красной краской российский "БМ Банк". Акцию провели представители партии "Национальный корпус", которая была создана ветеранами полка "Азов".
12:33
Центробанк России утвердил символы оккупированного Севастополя на банкноте в 200 рублей
Совет директоров Банка России утвердил изображения символов аннексированного Россией Севастополя на новой банкноте номиналом 200 рублей и символов Дальнего Востока на 2000-рублевой купюре.
12:05
ПриватБанк погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2,4 млрд. грн.
ПриватБанк 31 января провел погашение кредитов рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 2,385 млрд. грн. и выплатил 216 млн. грн. процентов.

Топливно-энергетический комплекс

12:07
"Газпром" сократил объемы прокачки газа по "Северному потоку" и его восточной магистрали OPAL
"Газпром" с 1 февраля сократил объем поставок газа по "Северному потоку" и его восточному отводу OPAL. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов, уменьшение подачи вызвано судебным запретом, наложенным по иску польской газовой компании PGNiG.
11:34
Кистион и Посол США Йованович обсудили процесс реформирования НАК "Нафтогаз Украины"
Состоялась встреча вице-премьер-министра Владимира Кистиона и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине Мари Йованович. Стороны обсудили основные аспекты сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере энергетики.
10:44
С 1 февраля в Украине повышаются тарифы на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, повысила розничные тарифы на электрическую энергию при переходе к рыночным розничным тарифам на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, с 1 февраля 2017 года. Решение было принято на заседании НКРЭКУ 23 января.

Экология

30.01.2017
Семерак: Горнорудные предприятия Кривбасса имеют возможность уменьшить негативное влияние на окружающую среду
Состоялось первое заседание Рабочей группы по вопросам решения проблемы, связанной со сбросом излишков обратных вод в р. Ингулец, с участием министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.
30.01.2017
Семерак: Городские власти Львова должны превратить аварийную свалку в экологически безопасное место
Заседание Чрезвычайной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Львовской облгосадминистрации в очередной раз подтвердило необходимость утверждения Национальной стратегии обращения с отходами. Об этом сказал во Львове министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, комментируя результаты заседания, которое проходило под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
30.01.2017
Гройсман выступает за формирование плана действий по рекультивации Грибовичской свалки во Львовской областной
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за формирование плана действий относительно рекультивации Грибовичской свалки. Об этом глава правительства заявил во время общения с журналистами во Львовской областной государственной администрации.

Здравоохранение

15:57
Правительство решило отсрочить начало реализации постановления "О государственном регулировании цен на лекарственные средства"
Абсолютным приоритетом для правительства и Министерства здравоохранения является сохранение здоровья украинцев и повышение качества их жизни.
31.01.2017
Медики: традиционное лечение малярии становится неэффективным
Британские медики выразили обеспокоенность приспосабливаемостью малярии к лекарствам. В Британии впервые не сработал основной метод лечения малярии. Комбинация препаратов не дала привычного эффекта при лечении четырех пациентов, вернувшихся из Африки.
31.01.2017
Гройсман: В 2017 году сформируем стратегический запас лекарств, чтобы не допустить их дефицита
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман убежден, что в 2017 году удастся обеспечить стратегический запас лекарств, чтобы не допустить возникновения их дефицита. Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала ICTV.

Инвестиции

30.01.2017
Индия заинтересовалась инвестициями в Украину и украинским экспортом
Степан Кубив, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины встретился с Нирмалой Ситхараман, государственным министром торговли и промышленности Индии.
27.01.2017
В Кабмине назвали количество и стоимость госинвестпроектов на 2017 год
Украина планирует в 2017 году реализовать 27 госинвестпроектов с бюджетным финансированием 1,65 миллиарда гривень.
23.01.2017
Срок приема заявок от потенциальных инвесторов в зону отчуждения продлен
Заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения будут принимать до марта.

Приватизация

27.01.2017
Глава Фонда госимущества: приватизацией облэнерго интересуются инвесторы из 6 стран
Инвесторы из США, Канады, Турции, Японии, Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов интересуются приватизацией "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".
27.01.2017
Приватизацию "Центрэнерго" могут перенести на 2018 год
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус допустил перенос сроков приватизации 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года. Об этом говорится на сайте фонда.
19.01.2017
Порошенко пригласил западные компании к участию в приватизации в Украине
Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

Недвижимость

28.12.2016
Зубко: Для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
24.12.2016
Минрегион намерен усовершенствовать законодательство для 55 рынков строительной отрасли
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
27.10.2016
Минюст запускает систему смс-информирования граждан о регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

Агропромышленный комплекс

31.01.2017
Кутовой: Поддержка фермеров может увеличить производство на 10 млн. тонн в год
Государственная поддержка малых и средних фермеров может позволить увеличить производство на 10 млн. тонн в год. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.
31.01.2017
Кутовой: США готовы вести переговоры относительно органической пшеницы
Соединенные Штаты Америки готовы вести переговоры о поставках органической пшеницы на свои рынки. Об этом в интервью телеканалу "Эспрессо" сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.
30.01.2017
Украина возобновила экспорт птицы в Евросоюз
Украина и Европейская Комиссия договорились о возобновлении экспорта продукции птицеводства украинского производства в страны Евросоюза, сообщает пресс-служба Минагрополитики. На сегодня, 30 января, поставка курятины на европейский рынок уже осуществляется.

Транспорт

16:30
Минэкономразвития поддерживает производство украинских трамваев, троллейбусов и автобусов для городских перевозок
1 февраля правительство поддержало инициативу Минэкономразвития, которая создаст более благоприятные условия для производства новых трамваев, троллейбусов, автобусов и другого общественного транспорта для городских и пригородных перевозок.
15:39
Кличко: В Киеве в этом году планируется начать строительство метро на Виноградарь
Уже в конце года планируется начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания относительно перспективы строительства метро на Виноградарь, которая происходила в тоннеле возле станции метро "Сырецкая".
31.01.2017
При Кабмине создан логистический комитет, который будет заниматься комплексной реформой транспортной инфраструктуры
Под председательством вице-премьер-министра Владимира Кистиона состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам логистики - логистического комитета. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Минприроды, Минэнергоугля, Минагрополитики, Минрегиона, Минфина, Минюста, ГФС, Укравтодора, Укрзализныци, Администрации морских портов Украины, Укртрансбезопасности, Госавиаслужбы, а также представители Всемирного банка.

Туризм

08.01.2017
В 2016 году уменьшилось число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%. После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио. В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
06.12.2016
Эксперты: Туризм может стать одним из драйверов экономики Украины
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
02.12.2016
Ирландский Донегол назван самым интересным местом для путешествий в 2017 году
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.

Масс-медиа

16:50
Трамп значительно обогнал Путина по упоминаемости в российских СМИ
Президент США Дональд Трамп, вступивший в должность 20 января, в прошлом месяце возглавил список самых упоминаемых в российских СМИ людей в январе.
15:04
Журналиста Лойко вызвали в в следственное управление Москвы из-за выставки о войне на Донбассе
Журналиста Сергея Лойко вызвали в следственное управление Москвы по делу о якобы содержащейся в его работах пропаганде запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". В полученной им повестке говорится, что обращение поступило от депутата муниципального округа Якиманка по фамилии Захаров и связано с выставкой "Прямой взгляд", на которой были представлены работы Лойко и журналиста Александра Васюковича. По этому заявлению была проведена проверка. Лойко предписано явиться в следственное управление до 16 февраля.
12:58
"Голос Америки" отмечает 75-летие
Спустя чуть больше семи недель после официального вступления США во Вторую мировую войну, 1 февраля 1942 года, в Германии на коротких радиоволнах транслировали в прямом эфире 15-минутную передачу из Нью-Йорка. Она началась с патриотической песни "Боевой гимн Республики". Ведущий Уильям Харлан Хейл объявил: "Представляем вам Голоса Америки. С сегодняшнего дня мы ежедневно будем рассказывать вам об Америке и о войне. Новости могут быть хорошими для нас, а могут быть плохими. Но мы будем говорить вам правду".

Катастрофы

16:16
ДТП в Москве: 8 человек погибли, 3 - госпитализированы
По меньшей мере 8 человек погибли, еще 3 госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Новой Москве.
31.01.2017
В "ДНР" сообщили о спасении заблокированных под землей шахтеров
На обесточенной в результате обстрелов шахте им. Засядько эвакуированы все горняки. Об этом сегодня сообщили в так называемом "министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР".
31.01.2017
В оккупированном Донецке из-за обстрелов обесточена шахта, под землей оказались 203 шахтера
В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей оказались заблокированы 203 горняка. Об этом информирует пресс-служба шахты.

Криминал

31.01.2017
Директор НАБУ Сытник заявил о новом виде рейдерства в Украине
В Украине в последнее время появилась новая форма рейдерского захвата частной собственности путем вмешательства в реестры собственности и подмены фамилий владельцев имущества. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НАБУ Артем Сытник.
31.01.2017
Полиция арестовала и предъявила обвинения подозреваемого в нападении на мечеть в Квебеке
Канадская полиция задержала двух мужчин в рамках расследования стрельбы в мечети Квебека, произошедшей 29 января. Один из них подозревается непосредственно в причастности к нападению на мечеть, в результате которого погибли 6 человек, еще один задержанный - свидетель, уточняет полиция.
31.01.2017
Суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский" Дорошенко, который сбежал
По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание экс-главы банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Военно-промышленный комплекс

16:54
Боевики нарушили режим тишины и обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке
Пророссийские боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
16:09
Кабинет Министров одобрил концепцию развития Национальной гвардии до 2020 года
Соответствующее решение было принято сегодня, 1 февраля, на заседании правительства. Программа развития определяет основные принципы и направления развития НГУ.
16:03
СБУ: Взятый в плен в Авдеевской промзоне боевик подтвердил присутствие в "ДНР" российских военных
Боевик, захваченный силами антитеррористической операции при попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января, дал первые показания в рамках следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Компьютеры

30.01.2017
В Казахстане более 300 сайтов подверглись массированной хакерской атаке
Более трех сотен различных сайтов подверглись хакерским атакам в Казахстане. Как отметили сегодня, 30 января, в Министерстве информации и коммуникаций республики, в прошедшие выходные Службой реагирования на компьютерные инциденты зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти.
27.01.2017
Web-обозрение 27.01.2017
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Leopolis.news, информационный ресурс; Экономическая Правда, интернет-издание; oKino.ua, онлайн-издание. Leopolis.news, информационный ресурс (http://leopolis.news/)
26.01.2017
Украинская IT-команда заняла первое место в мировом рейтинге "белых" хакеров
Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и построить ее.

Коммуникации

29.12.2016
Россию могут отключить от мирового интернета
Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. Об этом он заявил в интервью RT.
16.12.2016
У Косова появился собственный международный телефонный код
Власти Косова объявили, что их страна приобрела еще один атрибут независимости: теперь у края есть свой собственный международный телефонный код.
20.11.2016
Facebook выкупит свои акции на сумму до 6 млрд долларов
Совет директоров корпорации Facebook одобрил решение об обратном выкупе компанией собственных акций класса А на общую сумму до $6 млрд.

Наука и техника

12:28
Ученые создали компьютерную систему, которая поможет общаться полностью парализованным пациентам
Полностью парализованные пациенты будут способны общаться с окружающими при помощи специальной компьютерной системы, сообщили швейцарские ученые.
28.01.2017
Ученые создали эмбрионы-химеры свиньи и человека
Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале the Cell. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных.
28.01.2017
Впервые за 25 лет запущен телекоммуникационный немецкий спутник
Впервые за четверть века в космос запущен телекоммуникационный спутник, разработанный и произведенный в Германии. Российская ракета-носитель "Союз- СТ-Б" со спутником Hispasat 36W-1 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане согласно графику в 2.03 по среднеевропейскому времени в ночь на сегодня, 28 января.

Образование

12:38
Российские власти решили послать студентов МГУ на строительство Керченского моста
Группа студентов Московского государственного университета имени Ломоносова летом будет проходить практику "на объектах возведения Крымского моста", сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодора).
10:52
Гройсман: Вопрос образования имеет ключевое значение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел круглый стол, посвященный обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки, которые включены в раздел III "Развитие человеческого капитала" проекта Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.
10:28
Эксперты обсудили приоритетные направления реформы в области образования и науки
Действия правительства по реформированию сферы науки и образования в Украине положительно повлияют на качество образования в стране в целом. Об этом заявили участники круглого стола по обсуждению приоритетных направлений в области образования и науки в Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Культура

12:35
Чешский центр совместно с сетью книжных магазинов "Е" покажут в Украине 16 фильмов из золотого фонда чешского кино
Чешский центр совместно с сетью книжных магазинов "Е" покажут 16 фильмов из золотого фонда чешского кино. Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре рассказала Луцие Ржегоржикова, директор Чешского центра при Посольстве Чешской Республики в Украине.
11:48
На Берлинале будет показан фильма российского режиссера Курова "Процесс" о суде над Сенцовым
"Мужество, вера, юмор" - под таким девизом пройдет с 9 по 19 февраля в Берлине очередной международный кинофестиваль Берлинале.
31.01.2017
В Киеве провели жеребьевку полуфиналов "Евровидения-2017"
В Киеве провели жеребьевку для определения того, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале "Евровидения-2017". Согласно ее результатам, в первом полуфинале выступят 18 участников, во втором - 19. Страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина) автоматически проходят в финал. Италия, Испания и Великобритания будут голосовать за участников первого полуфинала, Германия, Франция и Украина - второго.

Спорт

15:43
Киевское "Динамо" подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем
Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает официальный сайт клуба.
31.01.2017
Российским паралимпийцам запретили выступить в квалификациях к зимним Играм в Южной Корее
Международный паралимпийский комитет (МПК) отклонил просьбу допустить российских спортсменов к квалификационным соревнованиям перед зимней Олимпиадой-2018. Об этом 30 января сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР). Соовтетствующее решение было принято по результатам заседания, прошедшего 29 января в Бонне, где находится штаб- квартира МПК.
30.01.2017
"Шахтер" домашние матчи в 2017 году будет играть в Харькове
Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал договор с ОСК "Металлист" о проведении всех домашних матчей еврокубков, премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове до конца этого года. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Это интересно

30.01.2017
Француженка Ирис Миттенар стала "мисс Вселенная"
23-летняя представительница Франции Ирис Миттенар завоевала титул "мисс Вселенная". Финал конкурса прошел сегодня, 30 января, в Маниле. В нем приняли участие 85 победительниц национальных отборов. На втором и третьем местах оказались представительницы Гаити и Колумбии 25-летняя Ракель Пелисье и 23-летняя Андреа Товар.
25.01.2017
Японские ученые установили, что кошки не глупее собак
Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны. В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например, поедание любимого лакомства. Подобного рода способности среди животных имеют и собаки - это называется эпизодической памятью.
23.01.2017
В Австралии в музее выставил самый чистый в мире необработанный опал
Самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии" выставили на обозрение в Южноавстралийском музее в Аделаиде. Благородный опал, который был найден в 1946 году, почти не выставлялся на публике и большую часть времени хранился в специальном охраняемом сейфе. Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно $680 тысяч. Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.

Новости компаний

25.01.2017
Валютный рынок Форекс. Что это?
Прежде чем поддаваться на убеждения брокеров и вкладывать деньги в торговлю валютой, стоит разобраться, что же представляет собой валютный рынок и кто состоит в числе его участников. Мы расскажем, какие отличия существуют между финансовыми рынками, чем привлекателен Форекс и как на нем заработать новичку.
19.01.2017
Ремонт квартир от "Ремонт Экспресс"
Определенные правила имеются для всех событий нашей жизни. Соблюдать их нужно всегда. Особенно важным это становится, когда речь идет об оформлении квартиры. Немало людей и не подозревают, насколько много тонкостей имеет ремонт. Интерьер квартиры обновлять при этом приходится довольно часто.
11.01.2017
Подгузники для малышей и не только
Первые подгузники, изготовленные из древесных опилок, появились в середине 50-х годов. Спустя несколько лет были выпущены подгузники под брендом pampers, которые быстро завоевали популярность и стали незаменимым помощником человека. В последние годы изобретатели начали активно внедрять инновационные технологии в сферу производства подгузников. Например, в Японии учеными института Ritsumeikan создан «умный» подгузник, сигнализирующий о наполнении.
 
 
 