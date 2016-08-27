Президент Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили в пресс-службе корпорации.
Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность.
"В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Президент.
Децентрализация за прошедший год уже набрала существенные обороты и демонстрирует реальные положительные результаты. Дальнейшее продвижение реформы требует законодательного урегулирования. Отсутствие законов тормозит реформу, замедляет процессы секторной децентрализации, сдерживает объединение территориальных общин и экономический рост территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.
Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.
Верховная Рада приняла Закон "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункт b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".
Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов. Это самое существенное снижение среди стран, включенных в рейтинг.
Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару сегодня, 19 января, на уровне 27,4918 грн./$, таким образом укрепив его на еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,6297 грн./$ 18 января).
Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер. Национальный банк Украины имеет достаточно инструментов и предпримет все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.
Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой наблюдательного совета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.
Сокращение Москвой поставок нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко сегодня, 20 января.
Создание Фонда энергоэффективности дает шанс впервые стать энергонезависимым государством. Это тот инструмент, который даст возможность системно подойти к термомодернизации всей Украины. Об этом заявил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на ТК "ZIK" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Трещина, которая образовалась в гигантском леднике в Антарктике, становится все больше. В начале января разлом в шельфовом леднике Ларсена C стал длиннее на 10 км.
Если трещина увеличится еще на 20 км, от ледника отколется огромный айсберг площадью двух третей Черновицкой области. Это будет один из крупнейших зарегистрированных айсбергов в мире, говорят исследователи.
Данные об увеличении трещины поступили с европейской спутниковой системы Sentinel-1.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что льготное кредитование государственным банком предприятий-загрязнителей будет способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую природную среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.
Львов, Полтава и другие регионы, которые первыми запустят медицинскую реформу, получат техническую и организационную помощь в рамках трехстороннего проекта, который стартовал при участии Всемирного банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Министерства здравоохранения.
Правительство дополнительно выделило 2 млрд. грн. для закупки лекарств и вакцин через международные организации и сделает все для того, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя и поставки были осуществлены до конца года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
Дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения, а не на возвращение старых схем в Министерства и сферы здравоохранения. Об этом аремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая заседание Кабинета Министров сегодня, 18 января.
Не менее 10% инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в 2017 году в регионах за средства Государственного фонда регионального развития, будут касаться спортивной и физкультурной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Николаеве, когда Президент Украины Петр Порошенко открыл новый спортивный корпус по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.
Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.
Покупатель Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская область) киевская компания "Альтген" перечислила в государственный бюджет 64 миллионов гривень по договору купли-продажи энергообъекта с Фондом государственного имущества Украины.
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.
В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Следовательно, присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
В двух областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.
Лоукостер Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина", однако с апреля будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого. Об этом на пресс-конференции заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%.
После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио.
В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году.
Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller.
Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.
19 января 2017 года зарегистрировано юридическое лицо ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин в Facebook.
Сегодня, 19 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ.
Относительно комплектующих к оружию, которые были обнаружены пограничниками в аэропорту "Жуляны", была проведена соответствующая экспертиза. Она подтвердила, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".
Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительное техническое оборудование, которое позволит им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.
В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО пассажиро-транспортный поток остается динамичным. Так сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 220/180; "Новотроицкое" - 45/70; "Гнутово" - 150/30.(укр.)
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Контракты.UA, информационно-аналитический портал ; The Kiev Times, газета; УкрАгроКонсалт, консалтинговое агентство.
Контракты.UA, информационно-аналитический портал (http://kontrakty.ua/)
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Информ-UA, информационное агентство ; PaySpaceMagazine, онлайн-издание; Финансовый клуб, информационное агентство .
Информ-UA, информационное агентство (http://inform-ua.info)
Совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с Послом Республики Польша Яном Пекло. Встреча состоялась сегодня, 19 января, в здании Министерства образования и науки Украины.
Самый яркий астероид в текущем году - Веста - приблизится к Земле сегодня, 18 января. Веста находится на втором месте по массивности в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
Если посмотреть на астрономический календарь 2017 года, на космической диаграмме видно, как Земля обгоняет Весту. Сейчас астероид находится в своей орбите, но вскоре после зимнего солнцестояния он будет двигаться к северному полушарию.
Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем". Огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается. Результаты исследований, проведенных командой Стэнфордского университета, были опубликованы в журнале Science Advances.
Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Об этом она рассказала в своем интервью "Независимой газете".
Сейчас мы вкладываем значительные средства, чтобы модернизировать профессионально-техническое образование в Украине, и продолжим это делать. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания в рамках рабочей поездки на Черниговщину.
Учителя не должны заниматься "всеобучем", но должны давать профессиональные консультации родителям относительно воспитания и обучения детей. На этом акцентировала внимание министр образования и науки Украины 17 января во время общения с педагогами Черниговской области.
В Антхольце (Италия) завершилась женская гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой единственная представительница Украины Юлия Джима не смогла побороться за медали гонки, сообщает официальный сайт соревнований.
Новая научная теория готова дать объяснение одному из самых загадочных явлений природы - так называемым "волшебным кругам" в Намибии. Эти круги диаметром от 2 до 15 метров представляют собой голую почву, окруженную кольцом травы.
Результаты исследований на местности и компьютерного моделирования указывают на взаимодействие растений и термитов. Выводы ученых из университетов Стратклайда и Принстона, выдвинувших эту теорию, опубликованы в журнале Nature.
Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного Президента США Дональда Трампа.
Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.
"Называя этот вид в честь 45-го Президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари.
Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Определенные правила имеются для всех событий нашей жизни. Соблюдать их нужно всегда. Особенно важным это становится, когда речь идет об оформлении квартиры. Немало людей и не подозревают, насколько много тонкостей имеет ремонт. Интерьер квартиры обновлять при этом приходится довольно часто.
Первые подгузники, изготовленные из древесных опилок, появились в середине 50-х годов. Спустя несколько лет были выпущены подгузники под брендом pampers, которые быстро завоевали популярность и стали незаменимым помощником человека.
В последние годы изобретатели начали активно внедрять инновационные технологии в сферу производства подгузников. Например, в Японии учеными института Ritsumeikan создан «умный» подгузник, сигнализирующий о наполнении.
На Форексе есть два типа игроков: первые пришли для того, чтобы получить сразу много денег, а другие также желают заработать, но при этом больше опасаются потерять свои сбережения. Как правило, вторая категория игроков имеет немалый стартовый капитал, который вынуждает совершать их осторожные и обдуманные поступки, всячески отвергая любой риск.