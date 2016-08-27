Тысячи протестующих вышли в столице Британии на "Марш женщин", который стал частью международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

До 18 тысяч человек вышли в субботу, 21 января, на демонстрацию в Берлине с призывом изменить аграрную политику.

Есть группа украинцев, которые могли стать жертвами торговли людьми на территории России. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала "112".

Встречу депутата Надежды Савченко с главарями террористов ДНР и ЛНР организовал руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан, сообщил он сам в интервью hromadske.ua.

На Майдане Независимости в центре Киеве проходит акция "Стоп Путин! Стоп война!", которая сегодня также параллельно проходит еще в более чем 50 странах мира.

Президент Петр Порошенко в интервью телекомпании CNN отметил, что украинская экономика демонстрирует рост, и созданная антикоррупционная система за последний год показала свою эффективность. "В 2016 году мы имели рост экономики. Ровно год назад, когда мы имели здесь встречи, было завершено создание антикоррупционной структуры. И сегодня она уже приносит свои результаты", - отметил Президент.

Во время формирования Меморандума говорить о взятых обязательствах Украины перед МВФ рано. Об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил 19 января в эфире телеканала "112 Украина".

Верховная Рада приняла Закон "О присоединении к Протоколу о внесении поправок в пункт а) части первой статьи 1 и части первой и пункт b) части третьей статьи 14 Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.

Децентрализация за прошедший год уже набрала существенные обороты и демонстрирует реальные положительные результаты. Дальнейшее продвижение реформы требует законодательного урегулирования. Отсутствие законов тормозит реформу, замедляет процессы секторной децентрализации, сдерживает объединение территориальных общин и экономический рост территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.

Россия оказалась на 26-м месте в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, опустившись за год на 14 пунктов. Это самое существенное снижение среди стран, включенных в рейтинг.

В минувшем году экономика Китая показала самый низкий рост за последние 26 лет. Эксперты МВФ предупреждают, что увеличение ВВП страны слишком сильно зависит от мер Пекина по стимуляции экономики.

Обновленный наблюдательный совет национализированного "ПриватБанка" на своем первом заседании избрал главой наблюдательного совета финансиста и автора программы реформирования банковской системы Турции Энгина Акчакоча. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

Колебания курса гривны носят абсолютно сезонный характер. Национальный банк Украины имеет достаточно инструментов и предпримет все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время общения с журналистами в Черниговском высшем профессиональном училище бытового обслуживания.

Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару сегодня, 19 января, на уровне 27,4918 грн./$, таким образом укрепив его на еще на 13 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (27,6297 грн./$ 18 января).

Создание Фонда энергоэффективности дает шанс впервые стать энергонезависимым государством. Это тот инструмент, который даст возможность системно подойти к термомодернизации всей Украины. Об этом заявил в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на ТК "ZIK" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Сокращение Москвой поставок нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко на встрече с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко сегодня, 20 января.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что льготное кредитование государственным банком предприятий-загрязнителей будет способствовать сокращению вредного воздействия промышленного производства на окружающую природную среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Кабинете Министров Украины.

Температура на Земле побивает рекорды три года подряд, с 2014 по 2016 год, сообщили американские и британские метеорологи.

Трещина, которая образовалась в гигантском леднике в Антарктике, становится все больше. В начале января разлом в шельфовом леднике Ларсена C стал длиннее на 10 км. Если трещина увеличится еще на 20 км, от ледника отколется огромный айсберг площадью двух третей Черновицкой области. Это будет один из крупнейших зарегистрированных айсбергов в мире, говорят исследователи. Данные об увеличении трещины поступили с европейской спутниковой системы Sentinel-1.

Дискуссии вокруг работы Министерства здравоохранения должны быть направлены на искоренение коррупции из системы здравоохранения, а не на возвращение старых схем в Министерства и сферы здравоохранения. Об этом аремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, открывая заседание Кабинета Министров сегодня, 18 января.

Правительство дополнительно выделило 2 млрд. грн. для закупки лекарств и вакцин через международные организации и сделает все для того, чтобы впервые в истории Украины тендерные процедуры закупок 2017 года были проведены вовремя и поставки были осуществлены до конца года. Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Львов, Полтава и другие регионы, которые первыми запустят медицинскую реформу, получат техническую и организационную помощь в рамках трехстороннего проекта, который стартовал при участии Всемирного банка, Швейцарского бюро сотрудничества и Министерства здравоохранения.

Не менее 10% инвестиционных проектов, которые будут реализовываться в 2017 году в регионах за средства Государственного фонда регионального развития, будут касаться спортивной и физкультурной инфраструктуры. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в Николаеве, когда Президент Украины Петр Порошенко открыл новый спортивный корпус по фехтованию специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

В двух областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.

В 2016 году экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Следовательно, присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Кабинет Министров Украины принял постановление "О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2017 г. до 1 сентября 2018 года".

Лоукостер Wizz Air не планирует возобновлять работу компании "Визз Эйр Украина", однако с апреля будет осуществлять полеты из аэропорта Львов им. Данила Галицкого. Об этом на пресс-конференции заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая. Состав отправился 1 января из китайской провинции Чжэцзян на самом востоке КНР - то есть путешествие через всю Евразию заняло у него ровно 18 дней.

Киевская городская государственная администрация предупреждает о подорожании проезда в маршрутных такси частных перевозчиков на 1 гривну. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.

Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.

Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%. После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио. В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.

Сегодня, 19 января, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ по соблюдению норм законодательства при трансляции 15 января программы "Битва экстрасенсов" производства российского телеканала ТНТ.

19 января 2017 года зарегистрировано юридическое лицо ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ). Об этом сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ Александр Харебин в Facebook.

В Китае по меньшей мере два человека погибли в результате схождения оползня на отель Mirage.

Спасатели обнаружили и извлекли из здания гостиницы, которую накрыла лавина, еще четырех человек. Общее число выживших увеличилось до одиннадцати. Обнаружены также тела четырех погибших.

В Луганской области СБУ совместно с прокуратурой раскрыла схему легализации в Украине иностранцев и лиц с оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

Относительно комплектующих к оружию, которые были обнаружены пограничниками в аэропорту "Жуляны", была проведена соответствующая экспертиза. Она подтвердила, что изъятые комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".

В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО пассажиро-транспортный поток остается динамичным. Так сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 100/150; "Марьинка" - 220/180; "Новотроицкое" - 45/70; "Гнутово" - 150/30.(укр.)

Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительное техническое оборудование, которое позволит им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.

Власти Косова объявили, что их страна приобрела еще один атрибут независимости: теперь у края есть свой собственный международный телефонный код.

Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. Об этом он заявил в интервью RT.

Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем". Огнегасительные вещества приводятся в действие, если температура батареи повышается. Результаты исследований, проведенных командой Стэнфордского университета, были опубликованы в журнале Science Advances.

Самый яркий астероид в текущем году - Веста - приблизится к Земле сегодня, 18 января. Веста находится на втором месте по массивности в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Если посмотреть на астрономический календарь 2017 года, на космической диаграмме видно, как Земля обгоняет Весту. Сейчас астероид находится в своей орбите, но вскоре после зимнего солнцестояния он будет двигаться к северному полушарию.

Совместные проекты в сферах среднего и высшего образования, развитие научного сотрудничества, а также предстоящий визит в Украину вице-премьер-министра по вопросам науки и высшего образования Республики Польша Ярослава Говина министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с Послом Республики Польша Яном Пекло. Встреча состоялась сегодня, 19 января, в здании Министерства образования и науки Украины.

Учителя не должны заниматься "всеобучем", но должны давать профессиональные консультации родителям относительно воспитания и обучения детей. На этом акцентировала внимание министр образования и науки Украины 17 января во время общения с педагогами Черниговской области.

Сейчас мы вкладываем значительные средства, чтобы модернизировать профессионально-техническое образование в Украине, и продолжим это делать. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Черниговское высшее профессиональное училище бытового обслуживания в рамках рабочей поездки на Черниговщину.

Министр образования и науки России Ольга Васильева выступает за возврат к "традициям советской школы" в вопросе воспитания подрастающего поколения. Об этом она рассказала в своем интервью "Независимой газете".

Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса заявил о том, что в бою Кличко - Джошуа будет оспорен титул "суперчемпиона" WBA, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Boxing Scene.

В Антхольце (Италия) завершилась женская гонка масс-старт этапа Кубка мира по биатлону, в которой единственная представительница Украины Юлия Джима не смогла побороться за медали гонки, сообщает официальный сайт соревнований.

Куры далеко не так глупы, как это принято считать. В 2017 году, который проходит под знаком Петуха, ученые и экологи призывают присмотреться повнимательнее к этой домашней птице.

Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного Президента США Дональда Трампа. Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа. "Называя этот вид в честь 45-го Президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари. Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.

Новая научная теория готова дать объяснение одному из самых загадочных явлений природы - так называемым "волшебным кругам" в Намибии. Эти круги диаметром от 2 до 15 метров представляют собой голую почву, окруженную кольцом травы. Результаты исследований на местности и компьютерного моделирования указывают на взаимодействие растений и термитов. Выводы ученых из университетов Стратклайда и Принстона, выдвинувших эту теорию, опубликованы в журнале Nature.

19.01.2017 Ремонт квартир от "Ремонт Экспресс" Определенные правила имеются для всех событий нашей жизни. Соблюдать их нужно всегда. Особенно важным это становится, когда речь идет об оформлении квартиры. Немало людей и не подозревают, насколько много тонкостей имеет ремонт. Интерьер квартиры обновлять при этом приходится довольно часто.

11.01.2017 Подгузники для малышей и не только Первые подгузники, изготовленные из древесных опилок, появились в середине 50-х годов. Спустя несколько лет были выпущены подгузники под брендом pampers, которые быстро завоевали популярность и стали незаменимым помощником человека. В последние годы изобретатели начали активно внедрять инновационные технологии в сферу производства подгузников. Например, в Японии учеными института Ritsumeikan создан «умный» подгузник, сигнализирующий о наполнении.