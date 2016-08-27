Сегодня Украина отмечает День памяти героев Крут

Сегодня, 29 января, Украина отмечает День памяти павших в бою под Крутами. Президент Украины Петр Порошенко словами Вячеслава Черновола в День памяти Героев Крут напомнил о подвиге погибших и призвал почтить их память.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужчины, который защищает мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, независимцы хоть на миг осознали, чем повернутся междоусобицы... для Украины и для них самих", - написал Порошенко в обращении на странице в Facebook.

 
СНБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год
Президент утвердил План проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины

Внешнеэкономическая деятельность

29.01.2017
Дания назначит первого в мире цифрового посла
Дания станет первой страной, которая назначит цифрового посла.
29.01.2017
Сегодня во Франции выберут кандидата в президенты от Соцпартии
В воскресенье, 29 января, во Франции во втором туре открытых праймериз выберут кандидата в президенты от Социалистической партии.
29.01.2017
18 нобелевских лауреатов подписали петицию против указа Трампа
18 нобелевских лауреатов подписали петицию против указа Трампа о запрете на 90 дней въезда в США граждан семи исламских стран.

Общество

29.01.2017
Порошенко сравнил Битву под Крутами с конфликтом на Донбассе
Президент Украины обнародовал обращение ко Дню памяти Битвы под Крутами.
29.01.2017
Массовое отравление детей на Киевщине
Под Киевом с острой желудочной инфекцией слегли почти сорок детей и двое взрослых. Четверым понадобилась госпитализация.
29.01.2017
Следователи по делу MH17 не могут расшифровать переданные РФ снимки с радаров
Россия передала нидерландским следователям по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины данные радиолокационного контроля в формате, не соответствующем установленному международными стандартами, в связи с чем использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось. Об этом сообщил представитель прокуратуры Нидерландов в Амстердаме.

Экономика Украины

28.01.2017
Розенко: Истории о "спящих предпринимателях" мы должны забыть как страшный сон
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает недопустимой ситуацию, когда 50% граждан, которые работают, не платят налогов или платят их в неполном объеме. Об этом он заявил в интервью изданию "Экономические известия".
28.01.2017
Гройсман посетил ГП "Шепетовский ремонтный завод"
Инвестиции в развитие национальной промышленности обеспечат создание конкурентного национального продукта и уменьшат зависимость Украины от продукции других стран. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения ГП "Шепетовский ремонтный завод" в Хмельницкой области.
28.01.2017
Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области Украины
Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области. В состав групп входят заместители председателей ОГА, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда. Целью областных рабочих групп является мгновенное реагирование на любые жалобы относительно руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы.

Законодательство

25.01.2017
Правительство одобрило законопроект, который усовершенствует систему регулирования аудиторской деятельности в Украине
Сегодня, 25 января, на заседании правительства был одобрен проект закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Разработанный Министерством финансов законопроект имеет целью повысить качество аудиторских услуг в Украине через совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами.
20.01.2017
Зубко призвал народных депутатов принять законы по децентрализации
Децентрализация за прошедший год уже набрала существенные обороты и демонстрирует реальные положительные результаты. Дальнейшее продвижение реформы требует законодательного урегулирования. Отсутствие законов тормозит реформу, замедляет процессы секторной децентрализации, сдерживает объединение территориальных общин и экономический рост территорий. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте.
19.01.2017
По поручению Гройсмана разработан законопроект о предоставлении "майдановцам" статуса участника боевых действий
Правительство одобрило законопроект о дополнительной социальной защите участников Революции достоинства. Документ был разработан во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по результатам встречи с инициативной группой пострадавших на Майдане.

Мировая экономика

29.01.2017
После Brexit Лондон активизирует торговлю с Анкарой
Великобритания намерена развивать свои торговые отношения с Турцией после выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом британский премьер Тереза Мэй заявила в субботу, 28 января, по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
28.01.2017
Google просит своих сотрудников как можно скорее вернуться в США из-за указа Трампа
Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее.
28.01.2017
Китай впервые в истории стал крупнейшим торговым партнером Германии
Китай впервые в истории стал крупнейшим внешнеторговым партнером ФРГ. По итогам 2016 года он сместил с первого места США, которые опустились на третью строчку после Франции, сохранившую за собой вторую позицию. Об этом 27 января сообщило Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK), отметив, что речь пока идет о предварительной оценке суммарных объемов прошлогодних экспортно-импортных операций.

Банки

27.01.2017
"Фортуна-банк" признали неплатежеспособным
Национальный банк Украины (НБУ) отнес "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
24.01.2017
Фонд гарантирования вкладов обнародовал результаты инвентаризации активов банка "Михайловский"
Реальная стоимость активов банка "Михайловский" составляет 138,1 млн. грн. Об этом сказано в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
24.01.2017
Нацбанк укрепил официальный курс гривны
Официальный курс НБУ на 24 января: 100 USD - 2733.2499 грн. 100 EUR - 2928.6773 грн.; 10 RUR - 4.5934 грн.

Топливно-энергетический комплекс

28.01.2017
Венгрия планирует расширить газовое сотрудничество с Россией
Венгерское руководство намерено расширить сотрудничество с Россией по поставкам газа после 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью агентству Reuters, которое опубликовано 27 января - в преддверии запланированного на 2 февраля визита Президента РФ Владимира Путина в Будапешт.
28.01.2017
На следующей неделе НКРЭКП примет решение о стандартном подключении предприятий к электросетям
Определение условий стандартного подключения к электросетям объектов хозяйствования позволит положить конец коррупционным злоупотреблениям местных облэнерго. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил во время общения с журналистами на "Хмельницкой АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом".
27.01.2017
"Укрнафта" планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 миллиарда гривень
Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует в 2017 году инвестировать в добычу нефти 2,6 млрд грн, тогда как в прошлом году, ввиду ограниченных финансовых возможностей, компания смогла инвестировать лишь 510 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Экология

28.01.2017
Гройсман: Качественные полигоны и мусороперерабатывающие комплексы должны быть построены в каждом регионе
Правительство работает над разработкой стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами и свалками, чтобы уничтожить угрозу для всех территорий. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил во время общения с журналистами во Львовской областной государственной администрации.
28.01.2017
Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора со Львова
Президент Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора со Львова сейчас и на длительную перспективу. Ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи главы государства с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
27.01.2017
В ОБСЕ заявили о риске экологической катастрофы на Донбассе
В результате боевых действий на Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Об этом сказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время скайп-связи из Донецкой области.

Здравоохранение

28.01.2017
Пятая медицинская миссия канадских врачей отправляется в Украину
С 24 февраля по 5 марта в Украине будет находиться 5 медицинская миссия канадских врачей. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщила Кристина Валер, директор гуманитарных инициатив канадско-украинского фонда (Канада).
28.01.2017
Гройсман осмотрел состояние реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра
В рамках поездки во Львовскую область премьер-министр Украины Владимир Гройсман осмотрел состояние реконструкции Львовского областного клинического перинатального центра.
28.01.2017
Розенко: Проблемы с финансированием по каждому учреждению Национальной академии меднаук должны быть решены
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству финансов Украины провести встречи с руководством Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины и до конца текущей недели выявить и решить все проблемные вопросы, связанные с финансированием соответствующих учреждений.

Инвестиции

27.01.2017
В Кабмине назвали количество и стоимость госинвестпроектов на 2017 год
Украина планирует в 2017 году реализовать 27 госинвестпроектов с бюджетным финансированием 1,65 миллиарда гривень.
23.01.2017
Срок приема заявок от потенциальных инвесторов в зону отчуждения продлен
Заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения будут принимать до марта.
23.01.2017
Кубив: Иностранные инвестиции в экономику Украины в 2016 году составили $3,8 млрд.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил $3,8 миллиарда, что почти вдвое превысило показатель 2015 года, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

Приватизация

27.01.2017
Глава Фонда госимущества: приватизацией облэнерго интересуются инвесторы из 6 стран
Инвесторы из США, Канады, Турции, Японии, Кореи, Объединённых Арабских Эмиратов интересуются приватизацией "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".
27.01.2017
Приватизацию "Центрэнерго" могут перенести на 2018 год
Глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус допустил перенос сроков приватизации 78,3% акций крупной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" на 2018 год, тогда как раньше продажа компании планировалась на первый квартал этого года. Об этом говорится на сайте фонда.
19.01.2017
Порошенко пригласил западные компании к участию в приватизации в Украине
Во время пребывания в Швейцарской Конфедерации на мероприятиях Всемирного экономического форума Президент Украины Петр Порошенко провел ряд встреч с руководителями крупных западных компаний, в частности, с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнаном.

Недвижимость

28.12.2016
Зубко: Для перепланировки жилья не нужно получать разрешения
Правительственным постановлением мы упростили Правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
24.12.2016
Минрегион намерен усовершенствовать законодательство для 55 рынков строительной отрасли
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
27.10.2016
Минюст запускает систему смс-информирования граждан о регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.

Агропромышленный комплекс

28.01.2017
Кутовой рассказал о договоренностях по итогам визита в Германию
В ходе трехдневного визита главы Минагрополитики в Берлин был достигнут ряд договоренностей по результатам двусторонних переговоров с руководством аграрных министерств Германии, Латвии, Литвы, Венгрии, Чехии, Индии, Аргентины и комиссаром ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.
26.01.2017
Кутовой: Производство органики за пять лет выросло на 90%
Прирост производства органической продукции в Украине составил 90% за последние 5 лет. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в приветственном слове, открывая первый международный конгресс "Органическая Украина 2017. Развитие органического рынка в Украине - от производства до реализации".
25.01.2017
Минагрополитики: Система географических указаний - это возможность выхода на рынки для мелких производителей
Введение в действие системы географических указаний, гармонизированной с европейским законодательством в данной сфере, может стать серьезным механизмом выхода на локальные и внешние рынки для малых и средних производителей пищевой продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева после встречи с Николя Перреном, советником по вопросам сельского хозяйства Посольства Франции в Украине и с экспертами проекта "Повышение информированности и оценка потенциала валоризации высококачественных пищевых продуктов во Львовской области".

Транспорт

28.01.2017
Розенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на повышение цен на проезд
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.
27.01.2017
Американская торговая палата призывает отказаться от повышения тарифов Укрзализныци
Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки до создания независимого органа, который сможет определять эффективность тарифной политики транспортного монополиста, является преждевременным.
27.01.2017
В Хмельницкой области ограничили движение грузовиков и автобусов из-за сильной гололедицы
В ряде районов Хмельницкой области введено ограничение на движение грузовых автомобилей и автобусов из-за сложных погодных условий.

Туризм

08.01.2017
В 2016 году уменьшилось число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%. После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио. В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
06.12.2016
Эксперты: Туризм может стать одним из драйверов экономики Украины
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
02.12.2016
Ирландский Донегол назван самым интересным местом для путешествий в 2017 году
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году. Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller. Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.

Масс-медиа

29.01.2017
Трамп назвал The New York Times фейковыми новостями
Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал издание The New York Times фейковыми новостями, а также раскритиковал редакционную политику этого издания и газеты The Washington Post.
26.01.2017
МИП: В Чонгаре построена телебашня для вещания на Крым
25 января было завершено строительство радиотелепередаточной станции в с. Чонгар Херсонской области. Высота новой башни - 150 м, сейчас идет монтаж оборудования. Об этом сообщил Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
25.01.2017
Суд в Москве вновь оставил украинского журналиста Романа Сущенко под арестом
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест подозреваемому в шпионаже украинскому журналисту Роману Сущенко еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года. Об этом его адвокат Марк Фейгин сообщил в Twitter.

Катастрофы

29.01.2017
В Харьковской области в жилом доме прогремел взрыв: пять раненых
В Харьковской области в квартире пятиэтажного жилого дома в селе Слобожанское Змиевского района произошел взрыв с последующим возгоранием, что привело к ранению пятерых человек.
29.01.2017
Крупнейшие в истории Чили лесные пожары унесли 11 жизней
Самые масштабные лесные пожары в истории Чили привели к гибели 11 человек, сообщила президент страны Мишель Бачелет.
29.01.2017
У берегов Малайзии пропало судно с туристами из Китая
Судно, на борту которого находятся 28 китайских туристов и три члена экипажа, пропало у побережья Малайзии, сообщили власти страны.

Криминал

29.01.2017
Столичного чиновника обвиняют в растрате 300 тысяч гривен
Руководителя киевского коммунального предприятия обвиняют в растрате 300 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
29.01.2017
Незаконная добыча янтаря: в Ровенской области расследуют убийство
Вчера, 28 января, в Ровенской области сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве 54-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
29.01.2017
Трем фигурантам дела Объединенной горно-химической компании присудили почти 200 миллионов залога
Исполняющему обязанности председателя правления предприятия присудили 100 миллионов гривень залога, экс-заместителю директора дочернего предприятия - 80 миллионов и начальнику отдела продаж - 5 миллионов.

Военно-промышленный комплекс

29.01.2017
Блокада оккупированного Донбасса: организаторы собираются заблокировать Станицу Луганскую
Организаторы торговой блокады Донбасса намерены заблокировать Станицу Луганскую до конца недели.
29.01.2017
Военные РФ в Донбассе расстреляли мешавшего им сбежать офицера
Трое военнослужащих Российской Федерации в Донбассе расстреляли офицера, который пытался помешать им дезертировать.
29.01.2017
Великобритания и Турция разработают новый истребитель
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе официального визита в Турцию воздержалась на пресс-конференции от комментариев по поводу решения новой администрации США о временной приостановке приёма беженцев: "За политику Соединённых Штатов в отношении беженцев отвечают Соединённые Штаты.

Компьютеры

27.01.2017
Web-обозрение 27.01.2017
Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Leopolis.news, информационный ресурс; Экономическая Правда, интернет-издание; oKino.ua, онлайн-издание. Leopolis.news, информационный ресурс (http://leopolis.news/)
26.01.2017
Украинская IT-команда заняла первое место в мировом рейтинге "белых" хакеров
Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и построить ее.
23.01.2017
Компания Samsung объявила, что причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
Южнокорейская компания Samsung объявила, что причина многочисленных взрывов смартфонов Galaxy Note 7 заключается в бракованных аккумуляторах, которые загораются в результате перегрева.

Коммуникации

29.12.2016
Россию могут отключить от мирового интернета
Советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета. Об этом он заявил в интервью RT.
16.12.2016
У Косова появился собственный международный телефонный код
Власти Косова объявили, что их страна приобрела еще один атрибут независимости: теперь у края есть свой собственный международный телефонный код.
20.11.2016
Facebook выкупит свои акции на сумму до 6 млрд долларов
Совет директоров корпорации Facebook одобрил решение об обратном выкупе компанией собственных акций класса А на общую сумму до $6 млрд.

Наука и техника

28.01.2017
Ученые создали эмбрионы-химеры свиньи и человека
Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале the Cell. Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных.
28.01.2017
Впервые за 25 лет запущен телекоммуникационный немецкий спутник
Впервые за четверть века в космос запущен телекоммуникационный спутник, разработанный и произведенный в Германии. Российская ракета-носитель "Союз- СТ-Б" со спутником Hispasat 36W-1 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане согласно графику в 2.03 по среднеевропейскому времени в ночь на сегодня, 28 января.
27.01.2017
Украинская ученая получила престижную математическую премию
Украинская ученая Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016" - престижную математическую премию, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований.

Образование

25.01.2017
МОН пригласит Microsoft участвовать в создании образовательной онлайн-платформы
Важной составляющей масштабной реформы общего среднего образования в Украине должна стать интерактивная онлайн-платформа, благодаря которой каждый гражданин Украины будет иметь доступ к качественным образовательным материалам. Это, а также возможность участия Microsoft в разработке данной платформы, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич обсудила с вице-президентом Microsoft по вопросам образования Энтони Сальсито в Лондоне 24 января 2017 года.
24.01.2017
Гриневич: Нам необходима новая украинская школа
Образовательная система Украины имеет инструменты, позволяющие детям успешно развить свои таланты, но их недостаточно, поэтому страна начинает масштабную образовательную реформу. Об этом шла речь во время выступления министра образования и науки Украины Лилии Гриневич на Всемирном образовательном форуме в Лондоне.
24.01.2017
В Украине стартовал образовательный проект School Angels Ukraine
В Украине создали платформу School Angels Ukraine - "сайт знакомств" школ с успешными людьми. На сайте могут зарегистрироваться школы, ученики и эксперты, которым есть чем поделиться с учебными заведениями. Последние должны помочь школам понять современный мир. Об этом во время брифинга в Eкраинском кризисном медиа-центре рассказал Олег Деревянко, образовательный и культурный деятель, основатель Института самореализации и бывший заместитель министра образования и науки Украины.

Культура

28.01.2017
Розенко: Мы инициируем большой национальный проект по возрождению "Хортицы"
Под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко состоялось совещание относительно государственной поддержки развития Национального заповедника "Хортица". В совещании приняли участие министр культуры Украины Евгений Нищук, руководство Запорожской ОГА и городского совета, генеральный директор Национального заповедника "Хортица", представители Министерства финансов Украины и других ЦОИВ, народные депутаты, ученые.
28.01.2017
Скончался известный британский актер Джон Хёрт
Британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет. Артист дебютировал на экране в мелодраме "Дикие и жаждущие" 1962 года.
26.01.2017
Кириленко: Проведение "Евровидения-2017" в Киеве - это вопрос культурного и политического престижа Украины
Проведение "Евровидения-2017" в Киеве - это вопрос культурного и политического престижа нашей страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире "Еспресо.TV".

Спорт

29.01.2017
Сборная Украины по футзалу сыграла вничью в первом матче с Испанией
В Киеве состоялся первый из двух товарищеских матчей сборной Украины против чемпиона Европы и одной из сильнейших команд мира - Испании, который завершился вничью, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Игра завершилась со счетом 1:1.
29.01.2017
Украинские биатлонисты не попали в призеры одиночной смешанной эстафеты чемпионата Европы
В польском Душники-Здруй завершилась одиноная смешанная эстафета в рамках чемпионата Европы, где сборная Украины заняла 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
28.01.2017
Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебро в гонке на чемпионате Европы
Украинка Юлия Джима завоевала серебро в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Это интересно

25.01.2017
Японские ученые установили, что кошки не глупее собак
Японские ученые установили, что кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны. В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например, поедание любимого лакомства. Подобного рода способности среди животных имеют и собаки - это называется эпизодической памятью.
23.01.2017
В Австралии в музее выставил самый чистый в мире необработанный опал
Самый чистый в мире необработанный опал "Пламя Австралии" выставили на обозрение в Южноавстралийском музее в Аделаиде. Благородный опал, который был найден в 1946 году, почти не выставлялся на публике и большую часть времени хранился в специальном охраняемом сейфе. Стоимость камня весом 998 граммов составляет примерно $680 тысяч. Две отполированные поверхности опала играют множеством цветов - от желтого и зеленого до красного.
20.01.2017
"Волшебным кругам" в Намибии ученые нашли новое объяснение
Новая научная теория готова дать объяснение одному из самых загадочных явлений природы - так называемым "волшебным кругам" в Намибии. Эти круги диаметром от 2 до 15 метров представляют собой голую почву, окруженную кольцом травы. Результаты исследований на местности и компьютерного моделирования указывают на взаимодействие растений и термитов. Выводы ученых из университетов Стратклайда и Принстона, выдвинувших эту теорию, опубликованы в журнале Nature.

Новости компаний

25.01.2017
Валютный рынок Форекс. Что это?
Прежде чем поддаваться на убеждения брокеров и вкладывать деньги в торговлю валютой, стоит разобраться, что же представляет собой валютный рынок и кто состоит в числе его участников. Мы расскажем, какие отличия существуют между финансовыми рынками, чем привлекателен Форекс и как на нем заработать новичку.
19.01.2017
Ремонт квартир от "Ремонт Экспресс"
Определенные правила имеются для всех событий нашей жизни. Соблюдать их нужно всегда. Особенно важным это становится, когда речь идет об оформлении квартиры. Немало людей и не подозревают, насколько много тонкостей имеет ремонт. Интерьер квартиры обновлять при этом приходится довольно часто.
11.01.2017
Подгузники для малышей и не только
Первые подгузники, изготовленные из древесных опилок, появились в середине 50-х годов. Спустя несколько лет были выпущены подгузники под брендом pampers, которые быстро завоевали популярность и стали незаменимым помощником человека. В последние годы изобретатели начали активно внедрять инновационные технологии в сферу производства подгузников. Например, в Японии учеными института Ritsumeikan создан «умный» подгузник, сигнализирующий о наполнении.
 
 
 