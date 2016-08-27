В Совете безопасности ООН 31 января прошло закрытое заседание, посвященное обострению ситуации на Донбассе. В заявлении, распространенном по его завершении, члены Совбеза призвали к "немедленному возвращению к режиму прекращения огня" и выразили глубокую обеспокоенность "опасным ухудшением ситуации в восточной Украине" и тем, как оно отразится на гражданском населении.

Ранее во вторник Госдепартамент США обнародовал заявление, выражающее "глубокую обеспокоенность" всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки.