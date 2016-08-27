В Украине ограничение движения автотранспорта остается на автодорогах в четырех областях - Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Американской актрисе Мэрил Стрип вручили "Золотой глобус" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Во время церемонии награждения премией в понедельник, 9 января, она раскритиковала новоизбранного президента США Дональда Трампа, сказав, что была потрясена тем, как он пародировал журналиста с инвалидностью.
Россия внесла "фактически нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News, опубликованном в воскресенье, 8 января.
Год назад, 1 января 2016 года, вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕС и Украиной. Тогда в Министерстве экономического развития и торговли Украины говорили о том, что эта мера устранила 97% тарифов на украинские товары и должна была привести к снижению среднего тарифа на украинский экспорт с 7,5% до 0,5%.
Теплоснабжающие предприятия Киева в связи с ожидающимся резким похолоданием повысят температуру отопления в столичных домах. Об этом заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба мэрии.
Правительство концентрирует усилия для поддержки ведения бизнеса и улучшения бизнес-климата, возрождения украинской промышленности и завоевания новых рынков, что будет способствовать привлечению новых инвестиций, отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".
На сайте парламента обнародована информация о законах Украины, которые согласно требованиям статей 57 и 94 Конституции Украины и в соответствии со статьей 139 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" опубликованы в газете "Голос Украины" и вступили в силу 1 января 2017 года:
Кабинет Министров Украины поддержал Закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", вынесенный на его рассмотрение Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц из числа участников антитеррористической операции".
Мировые цены на нефть падают в понедельник, 9 января, на опубликованных в пятницу данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.
Германия не ведет подсчет потерь от санкций между ЕС и Россией и не комментирует подсчеты других. Так в правительстве ответили на данные австрийских экономистов, оценивших убытки в 400 тысяч рабочих мест.
Американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре. Об этом сообщил сегодня, 8 января, немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS).
Вхождение государства в капитал ПАО "Приватбанк" было вынужденным, но честным шагом по отношению к украинским гражданам. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Укринформ".
Укртатнафта готовится принять на переработку азербайджанскую легкую нефть - партия Azeri Light в количестве 80 тыс. тонн уже прибыла в Украину в последних числах декабря и будет поставлена для переработки на Кременчугский НПЗ.
Увеличение добычи украинского газа, внедрение масштабных мероприятий по энергосбережению и уменьшению потребления энергоносителей в среднесрочной перспективе обеспечат энергетическую независимость Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству "Укринформ".
По прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 года на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25 -30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях отложения гололеда на проводах, деревьях и дорогах.
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что в реформированную Государственную природоохранную службу нужно набирать новых людей и не проводить никаких переатестаций. Об этом он заявил в прямом эфире канала "112 Украина".
Правительство установило размер денежной помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям и заведениям оздоровления и отдыха. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2016 г. N 1029.
Министерство юстиции Украины зарегистрировало и опубликовало приказ Министерства здравоохранения, согласно которому лекарства, зарегистрированные в США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде и ЕС могут "зайти" в Украину за 17 дней.
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам совещания с и. о. министра здравоохранения Ульяной Супрун поручил Минздраву уже в ближайшие дни представить конкретный график закупок вакцин и лекарственных препаратов в 2017 году.
Чернобыльская АЭС должна была стать крупнейшей атомной электростанцией в мире, где планировалось строительство 12 блоков. На близлежащей территории есть поля, пролески, что дает возможность обустройства парка солнечной генерации. Выставка Expo-2017 в Астане, которая будет посвящена альтернативной энергетике, станет площадкой для привлечения инвестиций в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщил в интервью ИА "Укринформ" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Вложения в энергоэффективность - это выгодные инвестиции по сравнению с добычей газа или строительством новых энергоблоков. Об этом заявил ыице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в интервью изданию "Экономическая правда".
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Стороны обсудили и согласовали дальнейшую повестку взаимодействия и сотрудничества.
Покупатель Константиновской гидроэлектростанции (Николаевская область) киевская компания "Альтген" перечислила в государственный бюджет 64 миллионов гривень по договору купли-продажи энергообъекта с Фондом государственного имущества Украины.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует проведение аудита Фонда государственного имущества Украины с привлечением международной аудиторской компании. Соответствующее предложение он выдвинул во время рассмотрения правительством вопроса о передаче единого имущественного комплекса государственного предприятия "Укрэкоресурсы" в сферу управления Фонда государственного имущества.
31 октября 2016 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона по продаже пакета акций публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод".
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно c Офисом эффективного регулирования (BRDO) намерено усовершенствовать нормативно-правовые акты для 55 рынков строительной отрасли в 2017 году.
В ходе заседания Кабинет Министров поддержал инициативу Минюста, которая дает возможность запустить систему информирования украинских граждан о любых регистрационных действиях, которые совершаются с их недвижимостью, а также извещать собственников о том, кто из пользователей реестра интересовался их имуществом.
В двух областях Украины зафиксированы случаи птичьего гриппа. Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей сообщила, что предпринимает меры для "недопущения распространения вируса птичьего гриппа" в Черновицкой и Одесской областях.
В 2015/2016 маркетинговом году Украина установила рекорд в экспорте зерновых культур на внешние рынки. Впервые за годы независимости было экспортировано более 39 млн. тонн зерна, что на 13% больше, чем в предыдущий сезон.
Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) заявляет, что на Дунае сложилась ледовая обстановка из-за резкого похолодания и понижением температуры воды в реке.
"Укрзализныця" проведет проверку из-за жалоб пассажиров поезда "Одесса- Ужгород" на неудовлетворительные условия перевозки. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.
Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%.
После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио.
В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.
Украина имеет достаточный потенциал для того, чтобы сделать туризм одним из основных драйверов экономики. "Туризм должен стать национальным приоритетом, что будет способствовать развитию Украины. Туризм принесет иностранные инвестиции, иностранную валюту, и, кроме того, это часть стратегии продвижения бренда страны", - заявил Гюнтер Фехлингер, модератор и координатор проекта UA-EU SME WEEK 2016 во время дискуссии в Украинском кризисном медиа-центре.
Графство Донегол на севере Ирландии признано самым интересным местом для путешествий в 2017 году.
Эта местность заняла первую строку в новом списке популярных направлений для путешественников журнала National Geographic Traveller.
Как подчеркивает журнал, графство Донегол, знаменитое своим живописным побережьем с сильно изрезанной береговой линией, производит впечатление неизведанной земли.
В аэропорту "Скипхол" в Нидерландах полиция задержала нидерландского журналиста Микеля Спеккерса, у которого изъяла обломки самолета рейса МН17, включая возможные человеческие останки, которые он нашел на месте крушения на востоке Украины. Об этом сообщает Nltimes.nl.
В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив, по меньшей мере, 15 человек.
По данным Reuters, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию.
Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.
Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит. Об этом сообщает ВВС.
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро бойцов АТО получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Редкий окаменелый образец древнейшего растения был обнаружен учеными в скалах Патагонии, на юге Латинской Америки. Ученые из Университета Пенсильвании утверждают, что плод произрастал около 52 миллионов лет назад и внешне напоминает современный физалис.
Специалисты пока не могут сказать, как проходила эволюция этого растения, поскольку было найдено лишь несколько его семян.
Две крупнейшие южнокорейские технологические компании - LG и Samsung - представили на ежегодной выставке потребительской электроники (CES) в Лас- Вегасе новые телевизоры, которые лучше вписываются в интерьер потребителя.
По поручению премьер-министра совместно со студенческим сообществом разработан новый алгоритм начисления стипендий. Порядок назначения и выплаты стипендий учащимся профессионально-технических, студентам (курсантам) высших государственных и коммунальных учебных заведений, аспирантам и докторантам, обучающимся очно, утвержден постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2016 г. N 1050 .
23 декабря во время встречи со студентами Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Владимир Гройсман отметил, что система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Глава правительства отметил, что в Бюджете-2017 фонд стипендий был увеличен на 580 млн. грн. - до почти 6 млрд. грн. - и призвал представителей студенческого самоуправления приобщаться к обсуждению системы назначения стипендий.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти определить строительство детских садов своим приоритетом и за 2-4 года ликвидировать очереди детей в дошкольные учреждения. Об этом он заявил во время торжественного открытия вместе с Киевским городским головой Виталием Кличко нового дошкольного учебного заведения N 791 Дарницкого района г. Киева.
Президент Петр Порошенко встретился с общественными активистами и подвел итоги Года английского языка в Украине.
Президент подчеркнул, что хотя Год английского языка завершается, но не заканчивается его массовое изучение украинцами. Он отметил, что процесс только начинается. При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для изучения, которые будут продолжены и в следующем году.
В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 9 января, прошла 74-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".
Большинство наград собрал мюзикл "Ла- ла Ленд", признанный лучшим комедийным фильмом 2016 года. Кинокартина победила во всех семи номинациях, на которые претендовала.
Сегодня, 6 января, 79 лет назад родился украинский поэт Василий Стус.
"Отважный борец против тирании, он стал настоящим героем нации. Помните героев прошлого - без них не было бы героев настоящего", - отметил Президент Петр Порошенко у себя в Facebook.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-ю строчку в обновленном рейтинге WTA и обновила национальный рекорд. Это самое высокое место в мировом рейтинге среди украинских теннисисток за всю историю.
В Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
Француз Робер Маршан установил рекорд в своей возрастной категории, проехав 22,5 километра по треку французского национального велодрома за один час. Теперь Маршан - чемпион среди велосипедистов старше 105 лет. Чемпионский титул в категории "от 100 до 105" принадлежит ему с 2012 года.
"Я здесь не для того, чтобы стать чемпионом, а чтобы доказать, что в 105 лет человек еще может кататься на велосипеде", - заявил Маршан после заезда. По признанию самого велосипедиста, проехать дистанцию он "мог бы и лучше".
Похороны в Тайване с участием 50 стриптизерш стали самой обсуждаемой темой недели в китайском интернете. 5 января в городе Чиаи на юге провинции хоронили умершего в прошлом месяце местного политического деятеля Тунга Сыана. По сети распространилось видео похоронной процессии с полуголыми танцовщицами на крышах джипов.
Семья покойного объяснила, что Тунга Сыан был очень жизнелюбивым человеком и умел получать удовольствия от жизни. Устроив ему такие похороны, родственники хотели отдать дань этой его черте, сообщает местная пресса.
На Форексе есть два типа игроков: первые пришли для того, чтобы получить сразу много денег, а другие также желают заработать, но при этом больше опасаются потерять свои сбережения. Как правило, вторая категория игроков имеет немалый стартовый капитал, который вынуждает совершать их осторожные и обдуманные поступки, всячески отвергая любой риск.
Более опытные трейдеры наверняка уже успели заметить, что найти бесплатные курсы на рынке Форекс — задача не из простых.
Более опытные трейдеры наверняка уже успели заметить, что найти бесплатные курсы на рынке Форекс — задача не из простых. И удивительного в этом ничего нет, поскольку наличие навыков в торговле, так или иначе, приносит немалый доход.
Красиво выглядеть – естественное желание каждого покупателя. Однако, «кусачие» цены в магазинах одежды резко ограничивают возможности миллионов людей. Уровень доходов в Украине сегодня не позволяет разбрасываться деньгами на брендовые вещи.
На этом фоне актуальными стали покупки б/у вещей. Желающий продать одежду, которая почти не наносилась или больше не интересна владельцу, много. Чем выбрасывать ее, можно продать на сервисе Matamata, заработав деньги.