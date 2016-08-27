Сегодня, 29 января, Украина отмечает День памяти павших в бою под Крутами. Президент Украины Петр Порошенко словами Вячеслава Черновола в День памяти Героев Крут напомнил о подвиге погибших и призвал почтить их память.

"Да, они были совсем юные, герои Крут. Но в груди каждого из них билось сердце мужчины, который защищает мать от врага. Их подвиг стал большим уроком и современникам: возможно, для украинских патриотов Грушевского, Винниченко события в Крутах впервые явили ужасную правду о коммунизме и социализме. Может, тогда украинские социал-демократы, эсеры, монархисты, независимцы хоть на миг осознали, чем повернутся междоусобицы... для Украины и для них самих", - написал Порошенко в обращении на странице в Facebook.