В Пекине прошли грандиозные торжества в честь 70-летия образования КНР

02.10.2019, 16:16

1 октября в Пекине прошли торжественные мероприятий, приуроченные к 70-й годовщине со дня образования Китайской Народной Республики.

Празднование началось около 10:00 с торжественного митинга. После торжественного объявления премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном об официальном открытии мероприятий, были произведены 56 залпов по 70 выстрелов.

Затем на площади состоялась церемония поднятия государственного флага КНР. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил с речью.

Далее был дан старт грандиозному по масштабам военному параду, в котором приняло участие беспрецедентное количество офицеров, солдат и военной техники.

15 пеших расчетов и 32 механизированные группы прошли по центральному проспекту Чананьцзе мимо площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы, а над площадью в небе прошел пролет 12 авиационных групп.

На торжественном мероприятии впервые были продемонстрированы новейшие образцы различной боевой техники. Одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком. Благодаря такому оснащению это оружие, способно поражать цели на дальности до 2500 км и является очень трудной целью для современных систем ПВО.

Зрители смогли увидеть и мобильную сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету "Дунфэн-100", которая, как было объявлено, "предназначенна для поражения целей на больших расстояниях".

Впервые на параде были продемонстрированы сверхзвуковой разведывательный дрон WZ-8 и подводный необитаемый аппарат HSU001 UUV.

Военный парад продемонстрировал большие успехи КНР в развитии самых передовых технологий, считают военные эксперты.

Высоких гостей из-за рубежа на торжества звать не стали, подчеркивая, что это внутренний праздник. В Пекине и в других гододах все торжества прошли в духе социализма: были организованы представления, концерты, коллективные исполнения патриотических песен на стадионах, парковках промзон и прямо на улицах.

Кульминация торжеств по случаю 70-летия Китайской Народной Республики подвела черту под крайне непродолжительным по историческим меркам, но необычайно насыщенным этапом развития одной из древнейших цивилизаций, итогом которого и стало создание современного Китая - мирового гиганта, вызывающего восхищение у одних и страх - у других.

По материалам интернет-СМИ.