Фото-новости
Коронавирус COVID–19 в Украине - карта на 15.04.2020
15.04.2020, 12:50
Источник:
Центр громадського здоров’я МОЗ України
Читайте также
РУБРИКИ
ВЭД
Общество
Экономика Украины
Законодательство
Мировая экономика
Банки
ТЭК
Экология
Здравоохранение
Инвестиции
Приватизация
Недвижимость
АПК
Транспорт
Туризм
Масс-медиа
Катастрофы
Криминал
ВПК
Компьютеры
Коммуникации
Наука и техника
Образование
Культура
Спорт
Это интересно
Новости компаний
РЕКЛАМА
Популярные статьи
В Украине за сутки зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом (30)
15.04.2020 - 10:57
Этот день в истории: 15 апреля (25)
15.04.2020 - 10:38
Коронавирус в мире. Карта распространения (23)
15.04.2020 - 11:36
В ВСУ за сутки зафиксировали четыре новых случая COVID-19 (20)
15.04.2020 - 11:20
Говорить о выходе из карантина нецелесообразно, - Минздрав (19)
15.04.2020 - 11:32
Популярное в рубрике
Коронавирус - карта распространения 30 марта
30.03.2020 - 12:17
Карта распространения коронавируса 28 марта 2020
28.03.2020 - 14:25
В Киевской области половина инфицированных коронавирусом - жители Обуховского района
27.03.2020 - 17:53
В Минздраве ожидают прибытия большой партии ПЦР-тестов на коронавирус
20.03.2020 - 18:25
Украина должна перейти на государственное медстрахование - глава Минздрава
16.03.2020 - 18:31
Обзор основных событий дня
обновлено в 12:59
АРХИВ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15 апреля 2020
RSS
ОДНОЙ СТРОКОЙ
© 1999-2020
ElVisti
. Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов
ссылка на
"Електронні Вісті"
обязательна.
О сайте
Контактная информация
Реклама на сайте
Экспорт новостей