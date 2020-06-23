Фото-новости
Коронавирус COVID–19 в Украине - карта на 23.06.2020
23.06.2020, 11:55
Источник:
Центр громадського здоров’я МОЗ України
Читайте также
РУБРИКИ
ВЭД
Общество
Экономика Украины
Законодательство
Мировая экономика
Банки
ТЭК
Экология
Здравоохранение
Инвестиции
Приватизация
Недвижимость
АПК
Транспорт
Туризм
Масс-медиа
Катастрофы
Криминал
ВПК
Компьютеры
Коммуникации
Наука и техника
Образование
Культура
Спорт
Это интересно
Новости компаний
РЕКЛАМА
Популярные статьи
В Кабмине назвали условие для принятия решения по эпидситуации (98)
22.06.2020 - 17:00
В июле газ для промышленности подорожает на 10% (98)
22.06.2020 - 17:13
НБУ ухудшил прогноз влияния пандемии на украинскую экономику (94)
22.06.2020 - 17:02
14 областей Украины не готовы к ослаблению карантина (89)
22.06.2020 - 17:17
Мининфраструктуры поручило ужесточить контроль за соблюдением карантинных норм в транспорте (87)
22.06.2020 - 16:53
Обзор основных событий дня
обновлено в 11:55
АРХИВ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23 июня 2020
RSS
ОДНОЙ СТРОКОЙ
© 1999-2020
ElVisti
. Все права защищены.
При полном или частичном использовании материалов
ссылка на
"Електронні Вісті"
обязательна.
О сайте
Контактная информация
Реклама на сайте
Экспорт новостей