30.12.2016, 13:00

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Агентство Стратегічних Досліджень ; FDLX.com, Бизнес-портал; Независимое банковское рейтинговое агентство.

Агентство Стратегічних Досліджень (http://sd.net.ua)

Агентство Стратегічних Досліджень. События общественно-политической жизни Украины, международные новости, геополитика, армия, культура, история, экономика, религия. Новости, аналитические статьи, интервью, пресс-релизы, фото и видеоматериалы.

Информационный бизнес-портал. Деловые, политические, экономические события Украины и мира, новости науки, информационных технологий. Статьи, бизнес-идеи, пресс-релизы компаний, курьезы.

Независимое банковское рейтинговое агентство (http://www.ibra.com.ua/)

Информационно-аналитический портал Независимого банковского рейтингового агентства. Новости банковской сферы, информация о коммерческих банках Украины, аналитические обзоры, финанализ, рейтинги украинских банков; рэнкинги банков. Прогнозы и комментарии, информеры, семинары и обучение.



Инф. "ЭЛВИСТИ".