06.01.2017, 13:30

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Maanimo.com, информационное агентство; Фориншурер, интернет-издание; Insider, информационный ресурс.

Maanimo.com, информационное агентство (http://maanimo.com)

Информационное агентство, освещающее актуальные события экономической и финансовой жизни Украины. Новости в банковской сфере, мнения аналитиков и экспертов, индексы, курсы валют, рейтинги организаций, тарифы, инвестиции, прогнозы.

Новости страховых компаний и страхового рынка Украины; рейтинги банков и страховых компаний; законодательная база. Статьи, эксклюзивные интервью, мнения экспертов страхового рынка; статистика, онлайн-страхование.

Insider, информационный ресурс (http://insiders.com.ua/)

Информационный ресурс о банках и банковской деятельности в Украине. Банковские новости, статьи, прогнозы. Рейтинги банков Украины, кредитный калькулятор, сервис подбора банковских продуктов, курсы валют, онлайн-консультация.



Инф. "ЭЛВИСТИ".