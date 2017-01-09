В четырех областях Украины остаются ограничения движения по автодорогам

09.01.2017, 10:40

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявляет об ограничении движения по автодорогам Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областей. Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают Українські Новини.

"По состоянию на 7:00 автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Остается ограничение движения для автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)" - сказано в нем.

По данным ведомства, для ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 2 557 единиц техники и 3 533 человека (от государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" - 2 327 единиц техники и 2 999 работников, от ГосЧС - 230 единиц техники и 534 человека).

Также ГосЧС отмечает, что 8 января подразделения службы высвободили из снежных заносов 354 автомобиля, в которых находились 984 человека.

По состоянию на 7:00 оставались обесточенными 5 населенных пунктов в Одесской и Херсонской областях.

ГосЧС заявляет о снятии ограничения для всех видов транспорта на автодорогах Николаевской области. Об этом сообщают "Українські Новини".