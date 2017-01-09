"Золотой глобус": по числу наград лидирует мюзикл "Ла-Ла Ленд"

09.01.2017, 10:45

В Беверли-Хиллз в Калифорнии продолжается 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус".

Уже известны первые лауреаты: в номинации "Лучший актер комедии или мюзикла" премия присуждена канадскому актеру Райану Гослингу за роль в фильме "Ла-Ла Ленд" (La La Land).

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмиена Шазелла считается фаворитом нынешней церемонии - картина номинирована в семи категориях и уже получила четыре награды.

Помимо Гослинга, "Золотого глобуса" удостоились композитор фильма Джастин Гурвич, сам Дэмиен Шазелл - за лучший сценарий, а также Бендж Пасек и Джастин Пол - за прозвучавшую в фильме песню City of Stars.

В категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" победителем стала картина "Зверополис", снятая на студии Disney.

Лучшим фильмом на иностранном языке признан французский триллер Elle ("Она") Пола Верховена.

Всего награда вручается в 14 номинациях в игровом кино и в 11 номинациях в телевизионных категориях.

Считается, что победители "Золотого глобуса" являются наиболее вероятными претендентами на награду Американской киноакадемии - премию "Оскар", церемония вручения которой состоится в феврале. Об этом сообщает BBC Русская служба.