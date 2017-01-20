20.01.2017, 14:00

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Информационно-аналитический портал о бизнесе и политике в Украине. Экономика, Финансы и банки, Общество, Происшествия, Недвижимость, Технологии, Спорт. Обзоры рынков; компании, предприятия Украины; рейтинги; пресс-релизы. Новости столицы, аналитические материалы, авторские колонки, фото и видеорепортажи, инфографика.

The Kiev Times, газета (http://thekievtimes.ua/)

Электронная версия газеты The Kiev Times. Международные новости, актуальные события Украины, новости столицы. Политика, экономика, культура, общество, наука и Hi-Tech, происшествия, спорт. Публикации, видеоинтервью, фоторепортажи, блоги.

УкрАгроКонсалт, консалтинговое агентство (http://www.ukragroconsult.com/)

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Инф. "ЭЛВИСТИ".