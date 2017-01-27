Климкин анонсировал встречу с администрацией Трампа в феврале

27.01.2017, 10:47

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует в следующем месяце встретиться с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

"В следующем месяце я буду присутствовать (в США. - Ред.), поскольку мы председательствуем в Совбезе (ООН. - Ред.), и у нас будет два важных министерских заседания, посвященных угрозам инфраструктуры и конфликтам на европейском пространстве. Буду встречаться там с представителями американской администрации", - сообщил Климкин журналистам.

Он отметил, что точные даты встреч сможет назвать позднее, добавив, что Киев и Вашингтон "находятся в диалоге".

В феврале 2017 года посол Украины при ООН Владимир Ельченко станет председателем Совета безопасности ООН.

Украина будет председательствовать в Совбезе в течение месяца.

В октябре 2015 года Украину выбрали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы. Об этом сообщает BBC Украинская служба.