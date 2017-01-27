Web-обозрение 27.01.2017

27.01.2017, 17:00

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Leopolis.news, информационный ресурс; Экономическая Правда, интернет-издание; oKino.ua, онлайн-издание.

Leopolis.news, информационный ресурс (http://leopolis.news/)

Leopolis.news, информационный ресурс

Информационный ресурс Львова. События общественно-политической жизни Украины, экономика, общество, образование, спорт, криминал. Новости Львовщины, статьи, интервью, пресс-релизы, дайджесты, фотогалерея.

 

Экономическая Правда, интернет-издание (http://www.epravda.com.ua)

Экономическая Правда, интернет-издание

Проект, посвященный украинскому бизнесу и экономике. Новости, публикации, авторские колонки, интервью, журналистские расследовния, инфографика, фото, видеоматериалы.

 

oKino.ua, онлайн-издание (http://www.okino.ua)

oKino.ua, онлайн-издание

Новости мира кино, статьи, рецензии, кинофестивали, киноафиша Киева, трейлеры, кинопремьеры, рейтинги лучших фильмов, кинотеатры Киева и Украины.


Инф. "ЭЛВИСТИ".

 

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