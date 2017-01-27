Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Leopolis.news, информационный ресурс; Экономическая Правда, интернет-издание; oKino.ua, онлайн-издание.
Leopolis.news, информационный ресурс (http://leopolis.news/)
Информационный ресурс Львова. События общественно-политической жизни Украины, экономика, общество, образование, спорт, криминал. Новости Львовщины, статьи, интервью, пресс-релизы, дайджесты, фотогалерея.
Экономическая Правда, интернет-издание (http://www.epravda.com.ua)
Проект, посвященный украинскому бизнесу и экономике. Новости, публикации, авторские колонки, интервью, журналистские расследовния, инфографика, фото, видеоматериалы.
oKino.ua, онлайн-издание (http://www.okino.ua)
Новости мира кино, статьи, рецензии, кинофестивали, киноафиша Киева, трейлеры, кинопремьеры, рейтинги лучших фильмов, кинотеатры Киева и Украины.
Инф. "ЭЛВИСТИ".