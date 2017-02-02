Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Fixygen.ua, информационный портал; BusinessUa, информационный ресурс; Новый маркетинг, журнал.
Fixygen.ua, информационный портал (http://www.fixygen.ua)
Информационный портал о фондовом рынке Украины. Новости экономики и фондовых рынков Украины и мира; интерактивные графики, отражающие динамику индексов "Украинской биржи" и мировых площадок; анонсы событий. Новости, мнения, аналитика, блоги.
BusinessUa, информационный ресурс (http://businessua.com)
Освещение событий общественно-политической жизни Украины, международные новости. Экономика и финансы, бизнес, общество, технологии. Новости, публикации, интервью, фото, видеоматериалы.
Новый маркетинг, журнал (http://marketing.web-standart.net/)
Сайт журнала "Новый маркетинг". Новости маркетинга, содержание последнего выпуска журнала, архивная информация, анонсы, форум, подписка на журнал.
Инф. "ЭЛВИСТИ".