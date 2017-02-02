02.02.2017, 14:00

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Fixygen.ua, информационный портал; BusinessUa, информационный ресурс; Новый маркетинг, журнал.

Fixygen.ua, информационный портал (http://www.fixygen.ua)

Информационный портал о фондовом рынке Украины. Новости экономики и фондовых рынков Украины и мира; интерактивные графики, отражающие динамику индексов "Украинской биржи" и мировых площадок; анонсы событий. Новости, мнения, аналитика, блоги.

BusinessUa, информационный ресурс (http://businessua.com)

Освещение событий общественно-политической жизни Украины, международные новости. Экономика и финансы, бизнес, общество, технологии. Новости, публикации, интервью, фото, видеоматериалы.

Новый маркетинг, журнал (http://marketing.web-standart.net/)

Сайт журнала "Новый маркетинг". Новости маркетинга, содержание последнего выпуска журнала, архивная информация, анонсы, форум, подписка на журнал.



Инф. "ЭЛВИСТИ".