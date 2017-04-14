14.04.2017, 14:30

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": Про головне, онлайн-издание; IToboz.com, информационный ресурс; Центр первичной медико-санитарной помощи.

События общественно-политической жизни Украины и мира, новости Черкасской области. Политика, экономика, культура, общество, спорт. Городские новости, статьи, фоторепортажи, блоги.

IToboz.com, информационный ресурс (http://itoboz.com/)

Информационный ресурс посвящен IT-индустрии и компьютерным технологиям. Смартфоны, программы, железо, игры, софт. Новости, статьи, IT-обозрение, мнения экспертов в области информационных технологий, фото, система поиска.

Центр первичной медико-санитарной помощи (http://www.cpmsd2.com.ua)

Сайт Центра первичной медико-санитарной помощи №2 (г. Горловка). Инфомация о медучреждении, направления деятельности, подразделения и услуги, медперсонал. Новости медицины, график приема, онлайн-регистрация, контакты.



Инф. "ЭЛВИСТИ".