Web-обозрение 05.05.2017

05.05.2017, 14:15

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": ІнфоМІСТ, информационный ресурс; Херсонська думка, онлайн-издание; Ассоциация международных экспедиторов Украины.

ІнфоМІСТ, информационный ресурс (http://infomist.ck.ua/)

ІнфоМІСТ, информационный ресурс

Информационный ресурс Черкасчины. Актуальные события общественно-политической жизни Украины и мира, региональные новости, спецпроекты, публикации, интервью, лонгриды, блоги, афиша, фотоматериалы.

 

Херсонська думка, онлайн-издание (http://www.ksdumka.in.ua/)

Херсонська думка, онлайн-издание

Информационно-аналитическое онлайн-издание. Новости общественно-политической жизни Херсонщины, Украины и мира. События города и области, досуг, статьи, спецтема, фотоматериалы.

 

Ассоциация международных экспедиторов Украины (http://ameu.org.ua)

Ассоциация международных экспедиторов Украины

Сайт Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ). Структура, устав, задачи Ассоциации; информационно-аналитическая база; новости транспортной отрасли Украины; контактная информация.


Инф. "ЭЛВИСТИ".

 

Читайте также

 
 
 