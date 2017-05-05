05.05.2017, 14:15

Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": ІнфоМІСТ, информационный ресурс; Херсонська думка, онлайн-издание; Ассоциация международных экспедиторов Украины.

ІнфоМІСТ, информационный ресурс (http://infomist.ck.ua/)

Информационный ресурс Черкасчины. Актуальные события общественно-политической жизни Украины и мира, региональные новости, спецпроекты, публикации, интервью, лонгриды, блоги, афиша, фотоматериалы.

Информационно-аналитическое онлайн-издание. Новости общественно-политической жизни Херсонщины, Украины и мира. События города и области, досуг, статьи, спецтема, фотоматериалы.

Ассоциация международных экспедиторов Украины (http://ameu.org.ua)

Сайт Ассоциации международных экспедиторов Украины (АМЭУ). Структура, устав, задачи Ассоциации; информационно-аналитическая база; новости транспортной отрасли Украины; контактная информация.



Инф. "ЭЛВИСТИ".