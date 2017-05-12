Вашему вниманию предлагаются последние поступления в каталог ресурсов украинского Интернет Информационного центра "ЭЛВИСТИ": ForUm, информационное агентство; NewsOne, телеканал; Аграрная биржа Украины.
ForUm, информационное агентство (http://for-ua.com/)
Актуальные события Украины и мира, политика, экономика, общество. Новости, комментарии специалистов, публикации, интервью, аналитические обзоры, мультимедиа, анонсы событий.
NewsOne, телеканал (http://newsone.ua/)
Информационный телеканал NewsOne. Главные события общественно-политической жизни Украины, медународные новости, программы телеканала, информация о ведущих, телепрограмма, трансляция прямого эфира, блоги.
Аграрная биржа Украины (http://agrex.gov.ua/)
Сайт Аграрной биржи Украины. Информация о деятельности, информационное обеспечение участников аграрного рынка о ценах на продукцию сельского хозяйства, электронные торги и аукционы, законодательная база, новости, контакты.
Инф. "ЭЛВИСТИ".