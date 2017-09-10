Возвращение Михаила Саакашвили в Украину задерживается

10.09.2017, 17:49

М. Саакашвили с группой народных депутатов и иностранных журналистов не смогли убыть по расписанию в пятом вагоне поезда сообщением "Перемышль-Киев". По словам политика, он намерен выйти только во Львове.

Как сообщили СМИ, из громкоговорителя в поезде прозвучало объявление следующего содержания: "Как сообщили в Нацполиции Украины, в данном поезде находится лицо, не имеющее разрешения на въезд на территорию Украины. Поэтому, руководствуясь законодательством Украины, поезд отправится только в том случае, если данное лицо выйдет из него".

Как сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала, они предполагали такое развитие событий и намерены обратиться к руководителю Госпогранслужбы, который имеет право пропустить в исключительных случаях через госграницу Украины граждан без документов, дающих право на пересечение границы.

На вопрос, есть ли билет у Саакашвили, адвокат ответил, что Саакашвили находится в поезде со всеми необходимыми проездными документами. По расписанию "Интерсити" из Перемышля должен был отбыть в 13.07 по местному времени. Однако поезд до сих пор стоит на перроне. По информации СМИ, все билеты на него проданы. Пассажиры "Интерсити" в Перемышле начали ссориться с депутатами, которые сопровождают М. Саакашвили.

Депутаты, сопрвождающие опального экс-губернатора Одесской области, прорвались в кабину машиниста и продолжают требовать от начальницы поезда начать движение. На требование указать причину задержки отправки поезда, начальница поезда отказалась предъявить приказ руководства не пускать поезд. Кроме того, она предупреждила депутатов, что в ближайшее время будет подат еще один "Интерсити" - значит, стоять будут уже два поезда.

Депутаты грозят начальнице поезда уголовным делом. Журналисты просят ее пояснить по чьему приказу не дают двигаться поезду. Девушка не может пояснить, а лишь говорит, что "так решило начальство".

Ранее, в пункте пропуска "Краковец" одна из активисток организации Femen оголила грудь перед приездом Саакашвили.

Также СМИ сообщили, что экс-председатель Одесской ОГА провел брифинг в Польше, в котором заявил, что власти Польши сообщили украинским железнодорожникам о нарушении местного законодательства из-за задержки отправления поезда из Перемышля.

Ситуация с поездом "Перемышль-Киев", в котором экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину, и который до сих пор не отправился по маршруту вопреки расписанию, стала предметом активного обсуждения в социальных сетях.



Так, журналист Алексей Мацука на своей странице напомнил о ситуации, которая произошла с Виктором Ющенко в 2003 году, когда политику не дали провести съезд политической силы в Донецке. "Было то 14 лет назад в Донецке, а настроение и методы политической борьбы в стране все такие же. Так что не в Донецке дело", - отметил журналист.

Политолог Сергей Запорожский указал на то, что своими действиями нынешняя власть только поднимает рейтинги своих соперников и будоражит народ.

Также он указал на то, что в сложившейся ситуации с поездом страдают простые люди.

В Национальной полиции заявляют, что не имеют никакого отношения к движению поезда "Интерсити" из Перемышля во Львов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"В ответ на заявления отдельных политиков и общественных деятелей относительно задержки отбытия поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", якобы по указанию со стороны полиции, напоминаем, что в своей деятельности Национальная полиция Украины руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами. А значит Национальная полиция не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Это вопрос не в рамках компетенции деятельности Нацполиции", - говорится в заявлении. Кроме того, в ведомстве проинформировали, что Национальная полиция Украины не наделена полномочиями относительно любой деятельности на территории иностранных государств.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя события в Перемышле, заявил, что "Укрзализныця" стала "фактически неуправляемой" и призвал руководство Укрзализныци оставаться в правовом поле. "Призываю руководство УЗ оставаться в правовом поле, сосредоточиться на своих прямых обязанностях, заняться исключительно перевозкой пассажиров и груза, все остальные функции должны выполнять соответствующие органы власти и граждане", - добавил министр.

Нардеп Юрий Деревянко сообщил, что именно Укрзализныця дала указание администрации поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев" не выезжать до тех пор, пока экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не выйдет из вагона.

По информации депутата Виктора Чумака, приказ о задержке поезда отдала чиновница Львовской железной дороги Оксана Верхоляк, дежурный по станции Броды.

Позднее Михаил Саакашвили назвал "позором" блокирование поезда "Интерсити" в польском Перемышле. Экс-глава Одесской облгосадминистрации, бывший президент Грузии М. Саакашвили решил "вернуться к первому плану" и едет на пункт пропуска "Краковец".

О своем решении М. Саакашвили заявил на экстренном брифинге. "Они решили решить свои проблемы за счет польской стороны и пассажиров, которые едут домой. Это реально позор. Чтобы так не было, мы возвращаемся к первому плану. Мы предлагаем вместе ехать на автобусе еще раз до "Краковца", - сказал М. Саакашвили.

Как стало известно, после почти трехчасового сидения в вагоне поезда "Перемышль-Киев" Михаил Саакашвили и его соратники решили еще раз изменить маршрут следования в Украину. Убедившись, что состав не тронется с места пока опальный политик находится в нем, М. Саакашвили и сопровождающие его лица покинули вагон. Посовещавшись с Юлией Тимошенко и другими депутатами, сопровождающими его, Саакашвили объявил, что поедет через КПП "Краковец" автобусом.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ"