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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.10 орієнтовно склали
10.10.2022, 15:27
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Огляд основних подій дня
оновлено о 15:27
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