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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали
13.10.2022, 12:57
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оновлено о 13:06
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