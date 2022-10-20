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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.10 орієнтовно склали
20.10.2022, 09:46
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оновлено о 09:46
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