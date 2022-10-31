Фото-новини
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали
31.10.2022, 09:44
Читайте також
РУБРИКИ
ЗЕД
Суспільство
Економіка України
Законодавство
Світова економіка
Банки
ПЕК
Екологія
Охорона здоров'я
Інвестиції
Приватизація
Нерухомість
АПК
Транспорт
Туризм
Мас-медіа
Катастрофи
Кримінал
ВПК
Комп'ютери
Комунікації
Наука та техніка
Освіта
Культура
Спорт
Це цікаво
Новини компаній
РЕКЛАМА
Популярні статті
"Україні потрібно більше зброї, санкцій та фінансової підтримки" - Сергій Марченко (15)
27.10.2022 - 14:20
"Укренерго" закликало українців економити електроенергію (12)
12.10.2022 - 14:39
Бізнес в Україні послаблює песимістичні настрої, але очікує на вищі ціни - НБУ (12)
07.10.2022 - 15:46
Повітряні сили ЗСУ за 18 хвилин збили щонайменше 4 гелікоптери окупантів (12)
12.10.2022 - 14:48
Енергопостачання по всій країні стабілізовано (12)
13.10.2022 - 14:16
Популярне в рубриці
Розпочався Нобелівський тиждень 2022
03.10.2022 - 13:44
У вересні українці збільшили купівлю валюти у банках
04.10.2022 - 15:39
Військовий облік для жінок добровільний - ВРУ ухвалила рішення
11.10.2022 - 15:42
Президент України зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США
21.10.2022 - 14:54
Огляд основних подій дня
оновлено о 09:44
АРХІВ
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд
31 жовтня 2022
RSS
ОДНИМ РЯДКОМ
© 1999-2022
ElVisti
. Всі права захищено.
При повному або частковому копіюванні матеріалів
посилання на
"Електронні Вісті"
обов'язкове.
Про сайт
Контактна інформація
Реклама на сайті
Експорт новин