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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.11 орієнтовно склали
01.11.2022, 12:15
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оновлено о 12:15
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