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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали
15.11.2022, 11:36
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Огляд основних подій дня
оновлено о 11:36
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