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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.11 орієнтовно склали
30.11.2022, 16:25
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Огляд основних подій дня
оновлено о 16:32
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