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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.11 орієнтовно склали
08.11.2022, 15:02
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Огляд основних подій дня
оновлено о 15:02
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