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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали
09.11.2022, 14:19
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оновлено о 15:17
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