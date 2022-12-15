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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.12 орієнтовно склали
15.12.2022, 14:13
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оновлено о 14:13
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