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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали
12.08.2022, 10:27
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оновлено о 10:27
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