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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали
19.08.2022, 09:57
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Огляд основних подій дня
оновлено о 09:57
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