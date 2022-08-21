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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.08 орієнтовно склали
21.08.2022, 10:35
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Огляд основних подій дня
оновлено о 10:35
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