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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали
30.08.2022, 10:23
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оновлено о 10:23
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