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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали
21.09.2022, 10:15
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оновлено о 10:15
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