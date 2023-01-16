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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали
16.01.2023, 12:20
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Огляд основних подій дня
оновлено о 12:25
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