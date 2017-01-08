В 2016 году уменьшилось число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи

08.01.2017, 11:46

Число иностранных туристов, посещающих крупнейшие парижские музеи, в 2016 году значительно сократилось. Так, Лувр посетило на 20% меньше иностранцев, нежели годом ранее, музей Орсе - на 13%.

После терактов 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек, поток туристов во французскую столицу существенно снизился, отмечает Международное французское радио.

В целом иностранных туристов в Париже в 2016 году стало меньше на 10%, сообщила городская мэрия.

Кроме того, и Лувр, и музей Орсе были закрыты в течение пяти дней в июне из-за наводнения, что также сказалось на их доходах.

Директор Лувра Жан-Люк Мартинес в интервью Le Figaro заявил, что из-за сокращения числа иностранных посетителей музей потерял почти 10 млн. евро выручки, без учетов доходов книжных магазинов и ресторанов.

По словам Мартинеса, число посетителей из Японии снизилось в 2016 году на 61%, из России - на 53%, из Бразилии - на 47%, из Китая - на 31%.

Разовый билет в Лувр для взрослого посетителя стоит 15 евро.

Музей современного искусства в Центре Помпиду, тем временем, сообщил об увеличении общего числа посетителей на 9%, однако, как отмечает местная пресса, его в основном посещают французы. Об этом сообщает ВВС.