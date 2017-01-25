25.01.2017, 16:48

Прежде чем поддаваться на убеждения брокеров и вкладывать деньги в торговлю валютой, стоит разобраться, что же представляет собой валютный рынок и кто состоит в числе его участников.

Мы расскажем, какие отличия существуют между финансовыми рынками, чем привлекателен Форекс и как на нем заработать новичку.

На рынке Форекс производится обмен валютой, где участники торгов зарабатывают по классической схеме, покупая дешевле и продавая дороже. Но если в банке на изменении курса заработать можно лишь в весьма продолжительной перспективе, то на Форексе вполне реально приумножить депозит в течение дня. Здесь стоимость валюты меняется в течение минуты по несколько раз, а если игрок использует metatrader 4 download, он сможет пустить в ход весь арсенал полезных инструментов для того чтобы прогнозировать дальнейшее поведение валютных котировок и принимать соответствующие действия.

Форекс появился еще в семидесятых годах прошлого столетия, после отказа от Бреттон-Вудской системы и перехода к плавающим валютным курсам. Популяризация валютных операций через электронные платежи произошла с появлением первых компьютеров и развитием интернета. Но поскольку на рынке отсутствуют валютные биржи и централизованное управление, виртуальный рынок остается неподвластным внешнему влиянию и создает равные условия для всех участников рынка.

Основные участники валютного рынка

Трейдеры. Эта категория участников торговых отношений использует собственные средства для заработка. Но для того, чтобы запустить процесс торговли, трейдеру придется зарегистрировать торговый счет у брокера и пополнить его баланс. Брокеры. Брокерские компании предоставляют трейдерам доступ к международной торговле. Именно на эту категорию приходится основная масса торговых операций: помимо самих брокеров в торговле принимают участие и валютные подразделения банков, которые ведут самостоятельную торговлю за счет инвестированных средств от других участников и своих денег. Коммерческие и инвестиционные банки. Эта категория участников инвестирует денежные средства в зарубежные активы, хеджевые фонды, страховые компании и другие организации, занятые в сфере привлечения денег. Внешнеторговые компании. Они осуществляют взаимный обмен денег с иностранными организациями, занятыми в импорте и экспорте различных услуг и товаров. Центральные банки. Главная задача Центробанка — контроль государственных валютных резервов. За счет активности валютного рынка центральные банки регулируют курсы национальной валюты своей страны путем ее скупки или активной продажи населению. Подобное участие банка в финансовой жизни страны называется интервенцией.

Пожалуй, список основных лиц, занятых в сфере торговли валютой на этом заканчивается. Но это лишь подтверждает тот факт, что приступить к работе на forex in romania может любой желающий независимо от своего возраста и физических данных.

Достоинства рынка Форекс

На самом деле преимуществ в валютном рынке кроется огромное количество, и рассмотреть их все за раз не удается. Поэтому представим вашему обзору лишь основные из них: