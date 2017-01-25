Прежде чем поддаваться на убеждения брокеров и вкладывать деньги в торговлю валютой, стоит разобраться, что же представляет собой валютный рынок и кто состоит в числе его участников.
Мы расскажем, какие отличия существуют между финансовыми рынками, чем привлекателен Форекс и как на нем заработать новичку.
На рынке Форекс производится обмен валютой, где участники торгов зарабатывают по классической схеме, покупая дешевле и продавая дороже. Но если в банке на изменении курса заработать можно лишь в весьма продолжительной перспективе, то на Форексе вполне реально приумножить депозит в течение дня. Здесь стоимость валюты меняется в течение минуты по несколько раз, а если игрок использует metatrader 4 download, он сможет пустить в ход весь арсенал полезных инструментов для того чтобы прогнозировать дальнейшее поведение валютных котировок и принимать соответствующие действия.
Форекс появился еще в семидесятых годах прошлого столетия, после отказа от Бреттон-Вудской системы и перехода к плавающим валютным курсам. Популяризация валютных операций через электронные платежи произошла с появлением первых компьютеров и развитием интернета. Но поскольку на рынке отсутствуют валютные биржи и централизованное управление, виртуальный рынок остается неподвластным внешнему влиянию и создает равные условия для всех участников рынка.
Основные участники валютного рынка
- Трейдеры. Эта категория участников торговых отношений использует собственные средства для заработка. Но для того, чтобы запустить процесс торговли, трейдеру придется зарегистрировать торговый счет у брокера и пополнить его баланс.
- Брокеры. Брокерские компании предоставляют трейдерам доступ к международной торговле. Именно на эту категорию приходится основная масса торговых операций: помимо самих брокеров в торговле принимают участие и валютные подразделения банков, которые ведут самостоятельную торговлю за счет инвестированных средств от других участников и своих денег.
- Коммерческие и инвестиционные банки. Эта категория участников инвестирует денежные средства в зарубежные активы, хеджевые фонды, страховые компании и другие организации, занятые в сфере привлечения денег.
- Внешнеторговые компании. Они осуществляют взаимный обмен денег с иностранными организациями, занятыми в импорте и экспорте различных услуг и товаров.
- Центральные банки. Главная задача Центробанка — контроль государственных валютных резервов. За счет активности валютного рынка центральные банки регулируют курсы национальной валюты своей страны путем ее скупки или активной продажи населению. Подобное участие банка в финансовой жизни страны называется интервенцией.
Пожалуй, список основных лиц, занятых в сфере торговли валютой на этом заканчивается. Но это лишь подтверждает тот факт, что приступить к работе на forex in romania может любой желающий независимо от своего возраста и физических данных.
Достоинства рынка Форекс
На самом деле преимуществ в валютном рынке кроется огромное количество, и рассмотреть их все за раз не удается. Поэтому представим вашему обзору лишь основные из них:
- Размеры. Forex — это самый крупный мировой валютный рынок, который продолжает развиваться во всем мире, повышая размер ежедневного товарооборота.
- Минимальные издержки. Для проведения операции трейдеру достаточно оплатить спрэд своему брокеру. Других комиссий подавляющее число брокеров не устанавливает.
- Объективность рынка также не вызывает никаких сомнений. Участники никак не могут влиять на цену в собственных интересах, поскольку в таких случаях им потребуются суммы, исчисляющиеся десятками миллиардов долларов.
- Круглосуточная работа. Рынок закрывается лишь на выходные и праздничные дни, обеспечивая круглосуточную работу во всех странах мира на протяжении 24 часов.
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Простота работы и входа. Для того, чтобы заключить сделку, вам потребуется лишь компьютер и соединение с интернетом. После элементарной регистрации вы уже сможете заключать сделки и пользоваться всем набором инструментов.