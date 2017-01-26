Украинская IT-команда заняла первое место в мировом рейтинге "белых" хакеров

26.01.2017, 15:10

Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и построить ее.

Согласно данным рейтинговой таблицы, опубликованной на сайте CTFtime, украинские айтишники с КПИ обошли свыше 12 тысяч команд со всего мира.

Украинскую команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин. В настоящее время команда насчитывает 43 сотрудника.

Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. Так в 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 - шестое.

Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году победа основывалась на результатах около 70 соревнований. Об этом сообщает Эсспресо TV.