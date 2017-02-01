Разведка: В морги оккупированного Донецка доставили тела 42 российских военных

01.02.2017, 11:53

После открытия силами АТО огня по боевикам в донецкие морги привезли 42 убитых российских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 31 января в моргах больниц города Донецк находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения огня в ответ силами АТО", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что из-за значительных боевых потерь и критического снижения морально-психологического состояния пророссийских боевиков 11-й отдельный мотострелковый полк 1-го армейского корпуса ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры. Об этом сообщает Эсспресо TV.