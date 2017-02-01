МИД Германии выразил официальный протест против миграционной политики Трампа

01.02.2017, 11:55

Министерство иностранных дел Германии выступило с официальным протестом против указа Президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в США гражданам семи мусульманских государств. Политический директор МИД Андреас Михаэлис 31 января встретился с временным поверенным в делах США в Германии, а днем ранее статс-секретарь в министерстве иностранных дел Маркус Эдерер говорил по телефону с и. о. госсекретаря США в Вашингтоне.

Оба высокопоставленных представителя МИД ФРГ "выразили отрицательное отношение федерального правительства к новым правилам въезда в США и попросили как можно скорее найти решение открытых вопросов, касающихся граждан ФРГ с двойным гражданством", говорится в заявлении германского министерства иностранных дел.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, еще раз подвергла критике указ Дональда Трампа. "Я вновь подчеркиваю, что борьбой с терроризмом нельзя оправдывать действия против всех граждан определенного вероисповедания и происхождения", - заявила глава германского правительства в Стокгольме на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. "В настоящий момент мы прежде всего пытаемся добиться правовой ясности", - подчеркнула Меркель. этом сообщает Deutsche Welle.