Правительство Израиля одобрило строительство еще 3000 домов на Западном берегу реки Иордан

01.02.2017, 12:03

Правительство Израиля одобрило строительство более чем 3000 единиц жилья в поселках на Западном берегу реки Иордан. Об этом в ночь на сегодня, 1 февраля, сообщил министр обороны Авигдора Либермана. Из этого количества немедленно могут быть возведены 2000 поселений. Это уже третье подобное заявление за последние дни.

На данный момент свыше 600 тысяч человек проживают в поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Подобное заселение является существенным препятствием в мирных переговорах между Израилем и Палестинской автономией.

Совет Безопасности ООН в декабре 2016 года принял резолюцию с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Принятие этого документа стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, неожиданно отказались от права вето и лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 членов Совбеза проголосовали в поддержку документа. Резолюции Совета Безопасности являются юридически обязывающими для стран-членов ООН, однако Израиль в этот раз отказался выполнять требование Совбеза.

На 15 февраля в Вашингтоне намечена встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Президента США Дональда Трампа. Трамп может изменить позицию Белого дома по поводу израильских поселений. Сам Нетаньяху ранее через заявление в Twitter косвенно поддержал решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

