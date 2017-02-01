Председатель постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ сделал заявление по поводу активизации российско-террористических сил в Авдеевке

01.02.2017, 12:11

Председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Артур Герасимов выражает глубокую обеспокоенность в связи с активизацией российско-террористических сил на Донбассе и, в частности, обстрелами города Авдеевки.

Начиная с 29 января 2017 года российские оккупационные войска ведут массированные обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия, в частности, РСЗО "Град", артиллерии калибра 152 мм, 122 мм, минометов 120 и 82 мм, танков, а также из стрелкового оружия. Вследствие увеличения количества обстрелов российской стороной возросло количество погибших и раненых с украинской стороны, в том числе мирных жителей.

Обстрелы жилых районов ведутся с территории жилого сектора оккупированного Донецка. Вследствие артиллерийских ударов обесточены города Авдеевка и Ясиноватая, выведено из строя систему подачи воды и тепла, закрыты школы. Обстрелов претерпела больница города Авдеевки. Температура воздуха в районе достигает минус 25 градусов, что усложняет гуманитарную ситуацию и фактически угрожает гуманитарной катастрофой.

Обстрелы населенных пунктов, в частности, жилых кварталов, объектов социальной инфраструктуры - школ и детских садов является незаконным, беспричинным и широкомасштабным уничтожением имущества, что не вызвано военной необходимостью, - это грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года.

Эскалация на Донбассе повторяет тактику Российской Федерации в сирийском Алеппо, направленную на полное уничтожение населенных пунктов вместе с населением и провоцирование гуманитарного кризиса с целью создания миграционных волн.

Российская Федерация продолжает бесцеремонно игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей, всячески препятствует стабилизации ситуации и достижению какого-либо прогресса в безопасной и гуманитарной сферах.

Требуем от Российской Федерации незамедлительно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Обращаемся к членам Парламентской Ассамблеи ОБСЕ с просьбой довести к сведению национальных парламентов информацию о критической ситуации на Донбассе и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе и избежать гуманитарной катастрофы в регионе.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.