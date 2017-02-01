Сводные данные штаба АТО: Боевые действия в Авдеевке продолжаются почти круглосуточно

01.02.2017, 15:01

На Луганском направлении противник обстреливал украинские позиции вдоль всей линии фронта, за исключением рубежей обороны вблизи Счастье. Наиболее неспокойно вчера было в Попаснянском районе и на Бахмутской трассе, где российско-оккупационные войска массово применяли минометы, выпустив по нашим позициям более 170 мин. На этих же рубежах (в Крымском и Новозвановке) поздно вечером НВФ стреляли из 152-мм орудий.

В Станице Луганской после захода солнца обстрелы проводил вражеский снайпер.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 22 вражеских обстрела, половина - из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении, как рассказал сегодня, 1 февраля, на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, боевые действия в Авдеевке продолжаются почти круглосуточно, за исключением короткого перерыва между 3 и 4 часами утра. При этом оккупанты массово применяют крупнокалиберную артиллерию и "Грады". В городе повреждены 8 домов, ранен 1 гражданский. Вчера вечером боевики перебили последнюю нить питания, подававшую электроэнергию в город.

Таким образом, Авдеевка остается без стабильного электро-, водо- и теплоснабжения.

Местная и центральная власть, военные, правоохранители прилагают усилия, чтобы помочь местным жителям пережить бедствие, вызванное варварскими действиями оккупантов

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады, подразделения НГУ установили 10 полевых кухонь и палатки для обогрева людей.

Подразделения гражданско-военного сотрудничества уже передали в Авдеевку более 2 т гуманитарной помощи, продовольственных товаров и бытовой химии. Работают военные психологи. Правоохранители патрулируют город днем и ночью. Группа специалистов наладила спутниковую связь. ГСЧС обустроила гуманитарный штаб, где местные жители могут поесть и получить медицинскую помощь.

Боевики отказываются заключать и исполнять любые договоренности о прекращении огня

Противник снова и снова пытается перейти в наступление, чтобы расширить контролируемые ими территории. Во время этих нелепых авантюр противник несет большие потери, однако не прекращает агрессивных действий.

Также продолжаются тяжелые бои на левом фланге Авдеевки - на участке фронта позиция "Шахта Бутовка" - Широкино. По-прежнему продолжаются масштабные танковые и артиллерийские обстрелы со стороны противника. Весь передний край оккупантов, пролегающий через Спартак и Донецкий аэропорт, насыщен тяжелым вооружением. Боевики ведут огонь и днем, и ночью. Также поздно вечером вражеская артиллерия обстреляла наш ближний тыл - с. Тоненькое. Стрельба велась просто из Донецка, с расстояния не менее 10 км.

Также вечером активные боевые действия велись на Светлодарской дуге и под Горловкой. Враг использовал пушки и танки.

На Мариупольском направлении НВФ вели огонь из минометов и артиллерии практически по всей линии соприкосновения, и днем, и ночью. В Красногоровке враг утром провел минометный обстрел, в результате чего был поврежден жилой дом.

Также сразу после полуночи боевики обстреливали из минометов и БМП наши позиции в Новогригорьевке. На южных приморских рубежах также уже неспокойно.

Около 8 утра и в течение дня оккупанты применяли минометы. Во второй половине дня враг применял 122-мм артиллерию. В Чермалыкt стрелял вражеский снайпер.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 45 вражеских обстрелов, из которых 17 - с применением тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено более 200 мин.

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб. Это произошло в Тоненьком в результате вражеского артобстрела. Также 18 военнослужащих получили ранения, в том числе 15 - в Авдеевке. По 1 воину было ранено в Луганском, Зайцево и Талаковке.

Противник несет в боях под Авдеевкой тяжелые потери, что вызывает глубокую депрессию и отчаяние в рядах так называемого "11-го полка" российско-оккупационных войск. В донецких моргах находится 42 тела погибших боевиков. Подразделения "11-го полка" пришлось возглавить кадровым российским офицерам.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.