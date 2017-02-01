Кличко: В Киеве в этом году планируется начать строительство метро на Виноградарь

01.02.2017, 15:39

Уже в конце года планируется начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания относительно перспективы строительства метро на Виноградарь, которая происходила в тоннеле возле станции метро "Сырецкая".

"Много людей живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро - один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. По расчетам, около 60 тысяч жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и необходимые экспертизы, и уже в декабре планируется начать строительство метро на Виноградарь.

"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет. Эти две станции будут продолжением этого тоннеля до Ветряных гор", - сказал Киевский городской голова.

Отвечая на вопрос относительно стоимости, мэр отметил, что строительство двух станций метрополитена ориентировочно будет стоить 5 млрд. грн.

Мэр Киева также отметил, что в январе во время Давосского форума встречался с управляющим директором Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером. И тот отметил, что ЕБРР заинтересован, в частности, и в проектах по строительству метро.

"ЕБРР проявляет заинтересованность в том, чтобы приобщиться к финансированию строительства метро", - сказал Виталий Кличко.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Киевский городской голова подчеркнул, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста. И над этим проектом столичные власти сейчас активно работают, привлекают инвестиции, чтобы запустить мост. Об этом сообщает УНИАН.