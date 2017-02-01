СБУ: Взятый в плен в Авдеевской промзоне боевик подтвердил присутствие в "ДНР" российских военных

01.02.2017, 16:03

Боевик, захваченный силами антитеррористической операции при попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января, дал первые показания в рамках следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января он получил ранения и был покинут боевиками", - сообщает пресс-служба.

Террорист по кличке "Голова" в 2014 году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку т.н. "ДНР", - отметили в СБУ.

Задержанный боевик подтвердил присутствие на неконтролируемой украинскими властями территории Донецкой области российских военнослужащих и инструкторов по боевой подготовке.

В СБУ также отметили, что фиксируют нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков, которые обстреливают Авдеевку из тяжелого вооружения. Об этом сообщает ВВС Украина.