ДТП в Москве: 8 человек погибли, 3 - госпитализированы

01.02.2017, 16:16

По меньшей мере 8 человек погибли, еще 3 госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей в Новой Москве.

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на Варшавском шоссе возле поворота на деревню Коротыгино, после чего одна из машин загорелась. К настоящему моменту пожар удалось потушить.

По данным СМИ, авария произошла с автомобилями УАЗ и Toyota. Сообщается, что три человека оказались зажатыми в одном из автомобилей.

Информагентства со ссылкой на источники сообщают, что среди погибших - несколько граждан Киргизии.

К месту аварии вылетели санитарные вертолеты. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и сотрудники дорожной полиции. Об этом сообщает ВВС.