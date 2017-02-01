Минэкономразвития поддерживает производство украинских трамваев, троллейбусов и автобусов для городских перевозок

01.02.2017, 16:30

1 февраля правительство поддержало инициативу Минэкономразвития, которая создаст более благоприятные условия для производства новых трамваев, троллейбусов, автобусов и другого общественного транспорта для городских и пригородных перевозок.

Главными заказчиками предприятий, которые специализируются на изготовлении трамваев, автобусов и троллейбусов, выступают городские коммунальные предприятия. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины N 117 коммунальные предприятия обязуются предоставлять аванс при осуществлении заказа на производство продукции. Сегодня обязательная предоплата составляла 30% от стоимости конечной продукции. В то же время поставщики материалов и комплектующих импортного производства обычно требуют 100% предоплаты, а украинские поставщики - от 50% до 70%.

"В то время как стоимость комплектующих составляет почти треть от себестоимости продукции, а обязательства по авансовым платежам превышают объем имеющихся средств, предприятия вынуждены привлекать банковские кредиты для выполнения контрактов. Это приводит к росту себестоимости украинской продукции и снижению ее конкурентоспособности. В конце концов предприятия не достигают показателей даже минимальной запланированной рентабельности производства", - объясняет первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Поэтому правительство приняло решение об увеличении обязательного авансового платежа за поставки троллейбусов, автобусов, электробусов и трамваев до 70%.

Принятые изменения также позволяют увеличить сроки, в которые производитель обязуется поставить продукцию коммунальному предприятию. Для троллейбусов, автобусов, электробусов и других колесных транспортных средств этот срок теперь составит до 8 месяцев, для трамваев - до 1 года.

Раньше производитель был обязан в течение 90 дней погасить аванс или поставить продукцию коммунальному предприятию. При этом цикл производства транспортных средств с учетом времени поставки комплектующих может значительно превышать 90 дней. Так, например, украинский завод "Электротяжмаш" может поставить двигатель для автобуса в течение 90 дней (только при условии 50% предоплаты), а поставка немецкого редуктора Henschel для трамвая может занять 8 месяцев (при условии 100% неотзывной предоплаты).

"Нам необходимо установить более реалистичные сроки поставок, - отмечает Степан Кубив. - Так мы увеличим количество украинских производителей, которые могут выполнить заказ для коммунальных предприятий. Это улучшит конкуренцию и даст толчок развитию украинской промышленности".

По прогнозам Минэкономразвития, принятое решение будет способствовать налаживанию производства современных транспортных средств с применением передовых мировых технологий, увеличит загрузку производственных мощностей предприятий - производителей транспорта и будет способствовать развитию внутреннего рынка перевозок.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.