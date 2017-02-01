Боевики нарушили режим тишины и обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке

01.02.2017, 16:54

Пророссийские боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке. Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Жебривский на своей странице в Facebook написал, что боевики нарушили режим тишины, который должен был длиться до 17:00 среды.

"Российские боевики только что нарушили режим тишины у Авдеевки. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он.

Ранее в результате обстрелов оборвались линии электропередач, которыми обеспечивалось подача электрики в Авдеевку. Об этом сообщает "Украинская правда".