Украина и Румыния отмечают 25-летие дипломатических отношений

01.02.2017, 17:00

Президент Петр Порошенко направил поздравление Президенту Румынии Клаусу Йоханнису по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией.

"Мы высоко ценим дружбу и прочное партнерство с Румынией, важную поддержку и помощь Вашей страны в защите территориальной целостности и суверенитета нашей страны и борьбе против внешней агрессии", - сказано в поздравлении главы украинского государства.

Петр Порошенко отметил, что ожидает продолжение плодотворного диалога с Президентом Румынии и пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину с визитом в 2017 году с целью проведения заседания Украинско-Румынской Совместной Президентской Комиссии.

Президент подчеркнул, что Украину и Румынию давно объединяет общая цель - быть членами единого, процветающего и демократического сообщества европейских стран. "Мы благодарны румынской стороне за содействие в процессе европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. В историю украинско-румынских отношений навсегда вписан тот яркий факт, что Румыния первым из европейских государств ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня наши страны демонстрируют обоюдную заинтересованность в достижении новых положительных результатов в сотрудничестве по различным направлениям и выразил надежду, что добрососедские и конструктивные отношения в духе взаимопонимания, взаимного уважения и доверия на благо народов двух стран будут успешно развиваться и в дальнейшем.

В свою очередь, Президент Румынии также поздравил главу украинского государства с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между государствами.

Клаус Йоханнис заверил Петра Порошенко в твердой и продолжительной поддержке Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Румынии подчеркнул, что эта годовщина является возможностью подытожить достижения, маркирующие двусторонние отношения между нашими странами, а также продолжить эффективную реализацию возможностей их расширения и развития, в соответствии с ценностями, на которых базируется проект единой Европы и с полным выполнением повестки дня ассоциации Украины с Евросоюзом.

Клаус Йоханнис заверил Президента Украины в продолжении углубления отношений между Румынией и Украиной. Он отметил, что наши народы объединяет многие аспекты. В частности, общины румын и украинцев, проживающих в обеих странах, должны стать лучшим инструментом для укрепления двусторонних отношений. Географическая близость стран будет стимулировать межчеловеческие контакты и приграничное сотрудничество, а европейский выбор украинских граждан будет способствовать развитию межгосударственных отношений, убежден Президент Румынии.

"Ценность отношений между нашими странами отмечается, в том числе динамикой глобальных и региональных событий, которые рекомендуют совместные действия по обеспечению региональной безопасности", - сказано в поздравлении лидера Румынии.

Инф. официального сайта Президента Украины.