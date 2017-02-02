Оперативная сводка штаба АТО на утро 2 февраля: за минувшие сутки 2 украинских военных погибли

02.02.2017, 09:16

Всего за минувшие сутки зафиксировано 67 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, десять - ранены и четверо - травмированы. Такие факты обнародовал сегодня, 2 февраля, утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 "Град", 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали наши позиции в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецкому

На Мариупольском направлении оккупанты из РСЗО БМ-21 "Град" и 122 миллиметровой артиллерии вели огонь по Водяному. По Красногоровке - танк, 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Из 122 миллиметровой артиллерии, минометов обстреляли Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На Луганском направлении с 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Крымское и Врубовку. Из минометов - Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.

Инф. Информационно-аналитического центра СНБО Украины.