Президент Украины и премьер Израиля договорились об активизации межгосударственных контактов

02.02.2017, 09:36

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.

Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.

Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН. Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Была подтверждена готовность обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль.

Инф. официального сайта Президента Украины.