Президент Украины и премьер Израиля договорились об активизации межгосударственных контактов

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль.
Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле.
Достигнута договоренность о взаимной поддержки в рамках международных организаций на основе общих интересов, а также с учетом членства Украины в Совете Безопасности ООН. Глава израильского правительства поздравил Украину с началом председательства в СБ ООН. Была подтверждена готовность обеих сторон тесно сотрудничать для усиления борьбы с терроризмом, содействия мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.
В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль.
Инф. официального сайта Президента Украины.