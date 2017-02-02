02.02.2017, 09:51

Минобороны РФ выразило официальный протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 в Черном море рядом с захваченными у Украины буровыми вышками. Об этом сообщил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно- дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11:30 до 12:00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", - сказал он.

Конашенков отметил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются, как провокационные".

1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВСУ Ан-26. Об этом сообщает ForUm.