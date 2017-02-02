Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан Грузии

02.02.2017, 13:56

Депутаты Европарламента по результатам голосования на пленарном заседании сегодня, 2 февраля, одобрили введение безвизового режима для граждан Грузии. За отмену виз для граждан Грузии проголосовали 553 депутата, 66 - против, 28 депутатов воздержались.

Решение парламентариев должно получить формальное одобрение Европейского совета.

Отмена виз означает, что граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут въезжать на территорию стран, входящих в Шенгенскую зону, на срок до 90 дней в течение полугода без визы. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Об этом сообщает Deutsche Welle.